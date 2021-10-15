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Премьер-лига

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Шахтер - Заря 6:1. Расстрел за излишнюю смелость

Премьер-лига
(1 голосов)

Луганчане решили сыграть слишком смело против вице-чемпиона. И получили шесть голов

Шахтер - Заря 6:1. Расстрел за излишнюю смелость

Фото: ФК Шахтер

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет о матче ожидайте в ближайшее время

Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Ассистенты: Максим Чертоляс (Херсон), Андрей Скрипка (Кропивницкий)
Шахтер - Заря 6:1
Голы: Фернандо дос Сантос Педро 11, Педриньо 28, Фернандо дос Сантос Педро 36, Тете 71, Даниил Сикан 80, Тете 90+2 - Александр Гладкий 63
Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Марлон (Исмаили 46), Майкон де Андраде, Маркос Антонио, Марлос, Алан Патрик (Даниил Сикан 76), Николай Матвиенко (Витао 76), Педриньо (Тете 64), Валерий Бондарь, Фернандо дос Сантос Педро (Михаил Мудрик 46)
Заря: Дмитрий Мацапура, Ловро Цвек, Шахаб Захеди (Кристиан Даль 72), Александр Гладкий, Виталий Вернидуб (Максим Имереков 20), Максим Казаков , Сергей Булеца (Максим Лунев 84), Егор Назарина (Денис Фаворов 46), Артём Громов (Раймонд Фримпонг 72), Игорь Снурницын, Аллахяр
Предупреждение: Артём Громов 13

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (40)
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Рівнянин (Рівне)
15.10.2021 в 19:06
Бандерлогі-до лампочкі.Серед наших хлопців,традиційно надійно зіграв Матвієнко.У Трубіна більше понтів,а ніж класу.У ситуації,коли забивала Зоря,Пятов відбив би.Марлос-академік! Чому б в збірну не покликать? Гірше Булєци точно не був би.Вдало вийшли на заміну Мудрик з Сіканом.За Зорю можна сказати тільки одне:неорганізована отара баранів!Практично ніхто не вирізнявся більш-менш осмисленою грою.Громов,це взагалі не футболіст!
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+1
0
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
15.10.2021 в 19:05
Главной причиной такого поражения все видят Скрипника.Да он конечно поучаствовал но не надо забывать,что большая часть вины всё таки лежит на Шахтёре.Особенно бросилось в глаза отсутствие многочисленных поперечных передач.Если перестанут чудить в своей штрафной то игру можно признавать достойной.
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.10.2021 в 19:07
просто зря очень высоко играла, а не автобусничала!
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0
0
НикНиколаев (Минск)
15.10.2021 в 19:05
Безумству храбрых..!
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0
0
Algrab (Костопiль)
15.10.2021 в 19:04
Педро, Педріньйо...Та назвіть вже й клуб: ФК "Педрів"...
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+1
-4
дЫркофан
15.10.2021 в 19:07
хлебало прикрой убогий.тогда "бревно"(киев)как раз
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.10.2021 в 19:07
дырамо (геев)
0
0
C_Ballack (Днепр)
15.10.2021 в 19:07
Насколько же ты туп, если смеёшься над чужими фамилиями, да ещё и иностранцев... Жесть(
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+1
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
15.10.2021 в 19:04
кадровый потенциал Зари для СбУ очевиден.Нужно брать Всех. Скрипника главным. дно команда.
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+1
0
Golfik25 (Киев)
15.10.2021 в 19:03
заря не Шериф. Скрипник тупо слил матч, выходить против кротов с 3 нападающими это жесть. На шо он надеялся? С таким тренером у соперника, очевидная победа кротов. Был бы вместо скрыпника, Вернидуб, счёт был бы другой.
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0
-2
дЫркофан
15.10.2021 в 19:06
не беспокойся у верниДуба ещё всё впереди
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+1
-1
Golfik25 (Киев)
15.10.2021 в 19:07
ждём, как Шериф ещё раз вынесет сборную бомжей Бразилии
0
0
Одіссей (Донецьк)
15.10.2021 в 19:01
Шо то Чмахтер был не очень ...сегодня. Просто приятно глазу как ...не очень.
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0
-3
дЫркофан
15.10.2021 в 19:04
чмо здесь пожалуй ты
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+1
0
avatar
Viktor Ivanjvich
15.10.2021 в 19:00
увидивши состав ЗАРИ стало ясно- скрипник опять перемудрил с составом- что и привело почти ко всем голам- начало положил козаков-который умело головой выложил пас на Фернандо дос Сантос Педро, который без труда забил первый гол и потом поехало поехало, цвек, имреков, снурицин все приложились к голам ШАХТЕРА- только мацапура один противостоял всей бразилии- нападение- авантюрное- все бегут забивать и никто не может. Булеца -подскажите за что он в сборной то- так мало было атак Зари и стандартов НО ВСЁ губил именно он. Особо понравился коментатор так топил за Шахту что даже позабыл моменты- в первом тайме гол не отменили а неназначили пенальти и при молейшем оффайте -типа неоднозначно и тд. ШАХТЕР ЯСНОЕ ДЕЛО СИЛЬНЕЕ ЗАРИ.
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
15.10.2021 в 19:02
Булеца конечно же нужнее и серьезнее Малиновкого. О Петракове даже говорить не хочется, нет слов одни эмоции.
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0
0
Footballers (Умань)
15.10.2021 в 18:59
Петраков на трибуні підібрав кандидатів в збірну з Зорі.Всі підходять під його схему.
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+2
-1
FC Energy (Новая Каховка)
15.10.2021 в 18:59
по такой игре Шахтер даже поздравлять не хочется.. избили младенца, такое. Победили, молодцы, но какая радость может быть?
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+2
0
дЫркофан
15.10.2021 в 19:03
почитай писания любителей дырявых перед игрой-"заря добей их" и т.п.
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+2
0
аалекс ( Крым)
15.10.2021 в 18:58
Горняков с заслуженной победой и красивой игрой в атаке. В обороне по прежнему тихий ужас. Об игре Зари в защите слов подобрать не могу.
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+3
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
15.10.2021 в 18:58
Заре до третьей силы как до Луны! Полный триумф Шахтёра! Поздравляю!
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+1
0
avatar
Viktor Ivanjvich
15.10.2021 в 19:01
а КТО? не тели что от зари четыре отхватили.
Ответить
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.10.2021 в 18:58
реально должны были 10+ забивать
Ответить
+1
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
15.10.2021 в 18:57
Скрипач не нужен.
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.10.2021 в 19:00
повесил свой сюртук на спинку стула музыкант (бременский) (с)
Ответить
+1
-1
дЫркофан
15.10.2021 в 18:57
сколько было разговоров и понтов?матч проиграл скрипник.выпустить атакующий состав против шахтёра может только .....
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+5
0
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Viktor Ivanjvich
15.10.2021 в 19:01
не понимающий ничего в футболе
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0
0
ukatan (Харьковская обл.)
15.10.2021 в 18:56
Все по делу. "Заря" - это не третья сила, а двадцать третья. Бондарь конечно у "Шахтера", это что-то. Такое впечатление что парнишка на подиум выходит, а не на футбольное поле.
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+2
0
дЫркофан
15.10.2021 в 18:59
играть он больше не будет
Ответить
0
0
аалекс ( Крым)
15.10.2021 в 19:04
Пропустил много после травмы. Может поднаберет ещё, если Д Дз будет давать шанс
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
15.10.2021 в 18:56
Скрипнику пора отдыхать. Куда угодно, в команду где есть амбиции, но Заря кончилась, как и Скрипник в ней. Защита Зари играла так, будто ей или занесли, или просто плевать на результат, так даже на тренировках не играют. Просто хотелось бы спросить всех, кто имеет отношение к Заре - шо воно було?
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+2
0
avatar
Viktor Ivanjvich
15.10.2021 в 19:03
ЗАЩИТУ уничтожил скрипник- набирал только нападение- и то т так себе- а в защиту набрал сбитых летчиков- и все- вот и приходится ставить в защиту кого угодно-
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
15.10.2021 в 19:05
Помимо летчиков у него и игра атакующая, только не понятно за счет чего. Не понимал, против кого играет? был бы счет 6-4 в пользу Шахтера - я бы написал, что это хотя бы весело было, но нет же..
0
0
avatar
Ракицкий (Питер)
15.10.2021 в 18:56
В шахтере очень много педринь.Радует что забил Саша Гладких.Позорные игры УПЛ продолжаються.)))
Ответить
0
-5
FC Energy (Новая Каховка)
15.10.2021 в 18:57
это всё что ты из себя выдавить смог, тролляка? напряги фантазию, скучно и слабо.
Ответить
+4
0
ukatan (Харьковская обл.)
15.10.2021 в 18:57
Где педринь очень мало - шесть штук получили.
Ответить
+2
-1
дЫркофан
15.10.2021 в 18:58
пойди подмойся и не ной чмо
Ответить
+2
0
Unselfish (Белая Церковь )
15.10.2021 в 18:55
В который раз убеждаюсь, что мужики переехали в Тирасполь...
Ответить
+3
0
Forza INTER! (Покровск)
15.10.2021 в 18:56
Согласен!
Ответить
+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.10.2021 в 18:53
с победой!
Ответить
+4
-1


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