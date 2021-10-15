Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер - Заря 6:1. Расстрел за излишнюю смелость
Луганчане решили сыграть слишком смело против вице-чемпиона. И получили шесть голов
Фото: ФК Шахтер
Отчет о матче ожидайте в ближайшее время
Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Ассистенты: Максим Чертоляс (Херсон), Андрей Скрипка (Кропивницкий)
Шахтер - Заря 6:1
Голы: Фернандо дос Сантос Педро 11, Педриньо 28, Фернандо дос Сантос Педро 36, Тете 71, Даниил Сикан 80, Тете 90+2 - Александр Гладкий 63
Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Марлон (Исмаили 46), Майкон де Андраде, Маркос Антонио, Марлос, Алан Патрик (Даниил Сикан 76), Николай Матвиенко (Витао 76), Педриньо (Тете 64), Валерий Бондарь, Фернандо дос Сантос Педро (Михаил Мудрик 46)
Заря: Дмитрий Мацапура, Ловро Цвек, Шахаб Захеди (Кристиан Даль 72), Александр Гладкий, Виталий Вернидуб (Максим Имереков 20), Максим Казаков , Сергей Булеца (Максим Лунев 84), Егор Назарина (Денис Фаворов 46), Артём Громов (Раймонд Фримпонг 72), Игорь Снурницын, Аллахяр
Предупреждение: Артём Громов 13
Популярное сейчас
- Шахтер – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 11-го тура УПЛ
- Сначала нужно обыграть Боснию. Стала известна дата жеребьевки стыковых матчей отбора на ЧМ
- Саленко рассказал, сколько он выпивал пива в Испании после игр
- СМИ: Шахтёр предложил Марлосу новый контракт
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк