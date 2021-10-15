Шахтер - Заря 6:1. Расстрел за излишнюю смелость

увидивши состав ЗАРИ стало ясно- скрипник опять перемудрил с составом- что и привело почти ко всем голам- начало положил козаков-который умело головой выложил пас на Фернандо дос Сантос Педро, который без труда забил первый гол и потом поехало поехало, цвек, имреков, снурицин все приложились к голам ШАХТЕРА- только мацапура один противостоял всей бразилии- нападение- авантюрное- все бегут забивать и никто не может. Булеца -подскажите за что он в сборной то- так мало было атак Зари и стандартов НО ВСЁ губил именно он. Особо понравился коментатор так топил за Шахту что даже позабыл моменты- в первом тайме гол не отменили а неназначили пенальти и при молейшем оффайте -типа неоднозначно и тд. ШАХТЕР ЯСНОЕ ДЕЛО СИЛЬНЕЕ ЗАРИ.