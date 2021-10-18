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Кривенцов: У меня вопрос к своим игрокам, почему первый тайм с Мариуполем был не очень

Премьер-лига
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Наставник харьковчан подвел итоги победы над "азовцами"

Кривенцов: У меня вопрос к своим игрокам, почему первый тайм с Мариуполем был не очень

Фото: ФК Металлист 1925

Новина українською

Наставник "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов прокомментировал победу над "Мариуполем" (2:1) в матче 11-го тура УПЛ.

- Почему было два разных тайма в исполнении вашей команды?

- У меня тоже вопрос к игрокам почему первый тайм в исполнении нашей команды был не очень. Допускали много ошибок в перестроениях, позволили "Мариуполю" создать достаточное количество моментов, чтобы счет был достаточно большой.

- Что сказали в перерыве своим игрокам? Что изменилось?

- Мы всегда говорим одно и то же. Указываем на ошибки, что у команды выходит, а в чем нужно видоизменить, улучшить. Второй тайм в исполнении нашей команды был хорошим, потому что ребята действовали правильно. Практически не давали проводить "Мариуполю" контратаки, за исключением нескольких моментов. Ну и сами создали большое количество моментов.

- Гол Марлисона - это момент, который переломил ход поединка?

- Думаю, что да. Потому что после этого гола и команда поверила, что они могут вытянуть игру. А мы им говорили об этом в перерыве. Также хочу отметить всех ребят, которые вышли на замену, потому что они действительно усилили игру, в отличие от "Мариуполя", где было наоборот.

- К Зубкову было много претензий с тренерской скамьи во время матча, но именно он забил победный гол.

- Нападающий должен забивать голы. У нас с Ильей был разговор, я даю ему шанс, в каждой игре выпускаю на поле. Как он воспользуется этим шансом - это зависит от него. Но то, что у него есть потенциал и он готов работать, отдавать всего себя футболу - это точно.

- Что с Ткачуком?

- Не знаю, ребята только зашли в раздевалку, посмотрим. Надеюсь, что ничего серьезного, - сказал Кривенцов.

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В статье: ФК Мариуполь Валерий Кривенцов Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист 1925

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