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Селезнев: Делаю все возможное, чтобы побить бомбардирский рекорд УПЛ

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Все ради рекорда

Селезнев: Делаю все возможное, чтобы побить бомбардирский рекорд УПЛ

фото - ФК Минай

Новина українською

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев в очередной раз заявил о желании побить рекорд бомбардиров УПЛ.

- Получаю удовольствие от игры, иначе уже закончил бы. Понятно, что рекорд. Я общаюсь с командой сейчас. Я в раздевалке, я с ними. Они все тянутся, слушают. Я от этого тоже получаю удовольствие. У меня сейчас сын в Словакии играл. Хочется и рекорд побить.

– Ты не закончишь карьеру, пока не побьешь?

– Делаю все возможное. Осталось 8 голов. То пенальти не дают, то нет моментов, то два матча дисквалификации дали.

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай
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Источник:
МУХА

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Комментарии (8)
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djeff2015 (Запорожье)
20.10.2021 в 00:12
та це ЗРАДА !!!! сц..у...к...и не дають пенальті!......
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+1
0
avatar
Ракицкий (Питер)
20.10.2021 в 00:01
Селя ты не рекордсмен.Ты тупо фартовый чел,повезло такому олуху стать футболистом!
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0
-1
Papaye (Dnipro)
19.10.2021 в 23:20
Ребров когда устанавливал планку, просто добросовестно делал работу форварда, не думаю, что и Шацких грезил переплюнуть Сергея (вообще странно, вспоминая его технику, как он это сделал), Шеве по возвращению в Киев вообще эти рекорды были побоку, он уже всему миру всё доказал и просто уже доигрывал в своё удовольствие. А тут как какой-то комплекс неполноценности, надо во что бы то ни стало вписать своё имя в историю, пусть даже эти потуги уже и выглядят смешно.
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+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
19.10.2021 в 23:18
то пенальти не дают, то водку тайком в брюхо заливают и в штаны лайно подбрасывают
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+2
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
19.10.2021 в 23:16
яке воно примітивне. пенальті не дають тому і не можу забити.)) От Гладкому не треба пенальті щоб забивати.
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+4
0
kalan-86 (Анкара)
19.10.2021 в 23:05
Жека, думаю рекорд нужно оставить кому-то более достойному, не считаешь?
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+6
0
Romb_DK (Київ)
19.10.2021 в 22:57
головне ще років з 30 пограти і може рекорд таки поб`є
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+3
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
19.10.2021 в 22:56
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+1
0


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