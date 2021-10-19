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Селезнев: Делаю все возможное, чтобы побить бомбардирский рекорд УПЛ
Все ради рекорда
фото - ФК Минай
Нападающий "
- Получаю удовольствие от игры, иначе уже закончил бы. Понятно, что рекорд. Я общаюсь с командой сейчас. Я в раздевалке, я с ними. Они все тянутся, слушают. Я от этого тоже получаю удовольствие. У меня сейчас сын в Словакии играл. Хочется и рекорд побить.
– Ты не закончишь карьеру, пока не побьешь?
– Делаю все возможное. Осталось 8 голов. То пенальти не дают, то нет моментов, то два матча дисквалификации дали.
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