Селезнев: Делаю все возможное, чтобы побить бомбардирский рекорд УПЛ

Нападающий " Миная " Евгений Селезнев в очередной раз заявил о желании побить рекорд бомбардиров УПЛ.

- Получаю удовольствие от игры, иначе уже закончил бы. Понятно, что рекорд. Я общаюсь с командой сейчас. Я в раздевалке, я с ними. Они все тянутся, слушают. Я от этого тоже получаю удовольствие. У меня сейчас сын в Словакии играл. Хочется и рекорд побить.

– Ты не закончишь карьеру, пока не побьешь?

– Делаю все возможное. Осталось 8 голов. То пенальти не дают, то нет моментов, то два матча дисквалификации дали.