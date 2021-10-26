Ровенский " Верес " провел полную вакцинацию команды.

Вакцинация от короновируса была проведена по инициативе клубного руководства.

Данный шаг не только должен обезопасить игроков, а также позволил сэкономить значительные средства бюджета на постоянном тестировании.

Напомним, что "Верес" занимает в чемпионате УПЛ восьмое место, набрав 18 очков.