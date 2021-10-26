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Верес провел полную вакцинацию команды

Премьер-лига
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Верес провел полную вакцинацию команды

Фото: НК Верес

Новина українською

Ровенский "Верес" провел полную вакцинацию команды.

Вакцинация от короновируса была проведена по инициативе клубного руководства.

Данный шаг не только должен обезопасить игроков, а также позволил сэкономить значительные средства бюджета на постоянном тестировании.

Напомним, что "Верес" занимает в чемпионате УПЛ восьмое место, набрав 18 очков.

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В статье: Верес (Ровно) коронавирус
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