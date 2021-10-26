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Верес провел полную вакцинацию команды
Пример для других клубов
Фото: НК Верес
Ровенский "
Вакцинация от короновируса была проведена по инициативе клубного руководства.
Данный шаг не только должен обезопасить игроков, а также позволил сэкономить значительные средства бюджета на постоянном тестировании.
Напомним, что "Верес" занимает в чемпионате УПЛ восьмое место, набрав 18 очков.
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Источник:Meta Ratings
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