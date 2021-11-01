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Шахтер продлил контракт с молодым игроком

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Футболист сумел закрепиться в первой команде "горняков"

Шахтер продлил контракт с молодым игроком

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Молодой полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко пролонгировал соглашение с клубом.

Детали контракта с 21-летним футболистом не разглашаются.

Бондаренко – выпускник Академии "Шахтера", к которой присоединился в 2016 году. В составе первой команды Артем дебютировал 1 марта 2020 года в игре УПЛ с "Ворсклой".

Всего на сегодня он провел 8 матчей – 7 в чемпионате и 1 в Кубке Украины. Чемпион (2020) и обладатель Суперкубка страны (2021). В прошлом сезоне полузащитник на правах аренды выступал за "Мариуполь", где в 23 матчах за "азовцев" забил восемь голов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Артем Бондаренко
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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Комментарии (1)
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Ракицкий (Питер)
01.11.2021 в 14:34
Минус футболист.Перешол бы в Зарю или Днепр-123.А так будет сидеть на лавочке
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