Шахтер продлил контракт с молодым игроком

Молодой полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко пролонгировал соглашение с клубом.

Детали контракта с 21-летним футболистом не разглашаются.

Бондаренко – выпускник Академии "Шахтера", к которой присоединился в 2016 году. В составе первой команды Артем дебютировал 1 марта 2020 года в игре УПЛ с "Ворсклой".

Всего на сегодня он провел 8 матчей – 7 в чемпионате и 1 в Кубке Украины. Чемпион (2020) и обладатель Суперкубка страны (2021). В прошлом сезоне полузащитник на правах аренды выступал за "Мариуполь", где в 23 матчах за "азовцев" забил восемь голов.

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