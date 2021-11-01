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Хавбек Руха: Не рассчитывали на такую игру, потому что хотели большего в атаке
Валерий Федорчук поделился мыслями после матча
Фото: ФК Рух
Полузащитник "Руха" Валерий Федорчук подвел итоги матча с "Александрией" (0:0) в рамках 13-го тура УПЛ.
"Не рассчитывали на такую игру, потому что хотели большего в атаке. Но с кадровыми проблемами, которые есть в команде, мы в первую очередь хотели сыграть надежно в обороне. Мы знали силу соперника – их контратаки – и мы им не дали использовать это.
Играя дома мы всегда стараемся победить, но в этой ничье тоже нужно находить позитив, ведь нужно уважать силу соперника.
Чувствуем поддержку болельщиков, находясь на поле. Хочется, чтобы их было еще больше, но мы понимаем, что это нужно заслужить своей игрой", - приводит слова Федорчука пресс-служба клуба.
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