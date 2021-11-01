  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Руха: Не рассчитывали на такую ​​игру, потому что хотели большего в атаке
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Руха: Не рассчитывали на такую ​​игру, потому что хотели большего в атаке

Премьер-лига
(1 голосов)

Валерий Федорчук поделился мыслями после матча

Хавбек Руха: Не рассчитывали на такую ​​игру, потому что хотели большего в атаке

Фото: ФК Рух

Новина українською

Полузащитник "Руха" Валерий Федорчук подвел итоги матча с "Александрией" (0:0) в рамках 13-го тура УПЛ.

"Не рассчитывали на такую ​​игру, потому что хотели большего в атаке. Но с кадровыми проблемами, которые есть в команде, мы в первую очередь хотели сыграть надежно в обороне. Мы знали силу соперника – их контратаки – и мы им не дали использовать это.

Играя дома мы всегда стараемся победить, но в этой ничье тоже нужно находить позитив, ведь нужно уважать силу соперника.

Чувствуем поддержку болельщиков, находясь на поле. Хочется, чтобы их было еще больше, но мы понимаем, что это нужно заслужить своей игрой", - приводит слова Федорчука пресс-служба клуба.

Читайте такжеКучук после игры с Александрией: Сегодня я даже выпью за команду
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Валерий Федорчук ФК Александрия Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Рух

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Мирон (Львів)
01.11.2021 в 16:11
Цукерками не заманиш
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...