Верес хочет продлить контракт с защитником и готовится к спаррингу

11 ноября ровенский "Верес" начнет подготовку к календарному поединку 15 тура чемпионата УПЛ - с "Металлистом 1925", который состоится в Луцке 22 ноября.

Подопечные Юрия Вирта собираются заполнить ноябрьскую паузу в чемпионате УПЛ спаррингом, который запланирован на 15 ноября. Скорее всего, с второлиговыми "Карпатами Галич".

По имеющейся информации, Евгений Пасич, который из-за повреждения не смог участвовать в последнем календарном матче - с "Зарей", уже восстановился и готов тренироваться в общей группе.

Также клубное руководство готово в ближайшие дни сесть за стол переговоров с Дмитрием Немчаниновым о пролонгации контракта, который заканчивается 31 декабря.

Напомним, что "Верес" занимает в чемпионате УПЛ восьмое место, набрав 19 очков.