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Верес хочет продлить контракт с защитником и готовится к спаррингу

Премьер-лига
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Ровенчане запланировали спарринг с клубом Второй лиги

Верес хочет продлить контракт с защитником и готовится к спаррингу

Фото: НК Верес

Новина українською

11 ноября ровенский "Верес" начнет подготовку к календарному поединку 15 тура чемпионата УПЛ - с "Металлистом 1925", который состоится в Луцке 22 ноября.

Подопечные Юрия Вирта собираются заполнить ноябрьскую паузу в чемпионате УПЛ спаррингом, который запланирован на 15 ноября. Скорее всего, с второлиговыми "Карпатами Галич".

По имеющейся информации, Евгений Пасич, который из-за повреждения не смог участвовать в последнем календарном матче - с "Зарей", уже восстановился и готов тренироваться в общей группе.

Также клубное руководство готово в ближайшие дни сесть за стол переговоров с Дмитрием Немчаниновым о пролонгации контракта, который заканчивается 31 декабря.

Напомним, что "Верес" занимает в чемпионате УПЛ восьмое место, набрав 19 очков.

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В статье: Верес (Ровно) Дмитрий Немчанинов
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