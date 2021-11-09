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Основной защитник Вереса может покинуть клуб

Премьер-лига
(1 голосов)

Контракт футболиста подходит к концу

Основной защитник Вереса может покинуть клуб

Фото: НК Верес

Новина українською

Левый защитник "Вереса" Дмитрий Немчанинов вскоре может покинуть клуб, за который выступает с сентября прошлого года. Об этом пишет Mera-ratings.com.ua

Действующее соглашение футболиста рассчитано до 31 декабря этого года.

31-летний Немчанинов в текущем сезоне УПЛ провел 14 матчей, забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу.

Прежде воспитанник столичного футбола играл за "Динамо-3", "Днестр", винницкую "Ниву", "Зирку", "Волынь", "Черноморец", "Олимпик", российские "Крылья Советов", "Десну", "Рух" и словацкую "Нитру".

Общая статистика Немчанинова в Премьер-лиге: 108 матчей, 4 гола и 7 ассистов.

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В статье: Верес (Ровно) Дмитрий Немчанинов
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Источник:
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