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Основной защитник Вереса может покинуть клуб
Контракт футболиста подходит к концу
Фото: НК Верес
Левый защитник "Вереса" Дмитрий Немчанинов вскоре может покинуть клуб, за который выступает с сентября прошлого года. Об этом пишет Mera-ratings.com.ua
Действующее соглашение футболиста рассчитано до 31 декабря этого года.
31-летний Немчанинов в текущем сезоне УПЛ провел 14 матчей, забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу.
Прежде воспитанник столичного футбола играл за "Динамо-3", "Днестр", винницкую "Ниву", "Зирку", "Волынь", "Черноморец", "Олимпик", российские "Крылья Советов", "Десну", "Рух" и словацкую "Нитру".
Общая статистика Немчанинова в Премьер-лиге: 108 матчей, 4 гола и 7 ассистов.
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