Леонов: Никаких проблем у Миная нет, все финансируется

Главный тренер "Мину" Игорь Леонов прокомментировал информацию о том, что президент клуба Валерий Персоляк остыл к футболу и больше не планирует финансировать закарпатцев:

“Сам сейчас сижу и читаю, что Валерий Пересоляк "остыл к команде и потерял эмоции к клубу". Даже не знаю, откуда взялась у журналистов эта информация. Может, кто-нибудь от себя написал. Никаких проблем сейчас нет, все финансируется. Может, небольшие задержки есть из зарплаты, но это вроде бы нормально. Я пока не знаю, сам еще не разобрался, когда игроки зарплату получают – может, в 15-х числах, может, в 20-х.

Могу сказать, что буквально два дня назад я разговаривал с президентом клуба – ни к чему он не остыл, никакого негатива. Мы поговорили с ним, он сказал: "Игорь, не волнуйся, все нормально". Да, не совсем на том месте мы находимся, но за теми играми, которые прошли под моим руководством… Да, это футбол, ты не забиваешь – забивают тебе. Однако хорошие моменты были и с "Десной", и с "Рухом", и с "Мариуполем".

Конечно, на ребят, на меня, на руководство – на всех давит результат. Но времени пока прошло мало, только месяц проработали с командой. Но планы есть, желание у ребят тоже. Плохо, конечно, что у нас из-за карточек выпали четыре человека основного состава. С одной стороны, незаменимы, как и нет, с другой – мы все-таки не "Динамо" и не "Шахтер", у нас каждая боевая единица на вес золота.

Но ничего, готовимся сейчас к матчам с "Ингульцем", с "Колосом", само собой, нас ждет битва с "Динамо". 13-го сыграем спарринг против "Львова". Слава Богу, все здоровы. Будем как-то выкручиваться из ситуации”, - сказал Леонов.