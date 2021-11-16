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Гармаш назвал причину, по которой он не остался в чемпионате Турции
Украинец вспомнил свой этап игровой карьеры в Турции
Футболист "Динамо" и сборной Украины Денис Гармаш рассказал о своем этапе игровой карьеры в Турции.
- Почему тебя не оставили в "Ризеспоре"?
- В этом клубе такая политика. Они берут человек восемь в аренду на полгода, если кто-то очень понравился, то оставляют. Затем снова берут в аренду несколько человек. Агентские "мутки".
- Как тебе было переезжать в Турцию с практически нулевым знанием языка?
- Там же был Морозюк. Он уже хорошо понимал язык и помогал мне. Было легко. Еще с нами был и Борячук, поэтому чувствовали мы себя нормально.
- Почувствовал ли ты в Турции как это быть чужаком в команде?
- Нет. Там было много легионеров: хорваты, бразильцы. Турков вообще было человек восемь. Тем более, опять-таки, нас было трое украинцев в команде, и мы держались вместе, — рассказал Гармаш в интервью YouTube-каналу "BurBuzz".
Напомним, Гармаш играл на правах аренды в Турции с января по август 2020 года, после чего вернулся в киевское "Динамо". В составе "Ризеспора" Денис провел 16 матчей во всех турнирах и забил три гола.
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