Леонов: Я очень доволен, что Селезнев забил. Может, он побьет свой рекорд

Наставник ФК "Минай" Игорь Леонов поделился впечатлениями после ничьей с "Ингульцом" (2:2):

"Боевая ничья. Я поблагодарил ребят за то, что они все отдали на поле. Наши ошибки в обороне привели к двум голам. Это футбол, понимаете. Надо все разобрать.

Благодарен ребятам, что они 90 минут бились. Психологически тяжеловато. В этой игре пять человек не участвовали, которые могли бы усилить.

Селезнев три матча не забивал. Забил. Я очень доволен, что он забил. В дальнейшем он это почувствует. Он молодец. Он сколько мог, столько и отыграл. Может, он побьет свой рекорд", – сказал Леонов.