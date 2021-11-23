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Матч между Мариуполем и Львовом пройдет без зрителей
Виной тому - коронавирус
Фото: ФК Мариуполь
Матч 16-го тура чемпионата Украины "Мариуполь" – "Львов" пройдет без зрителей, сообщает пресс-служба "азовцев".
"Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе и регионе в целом, принято решение закрыть доступ для любителей футбола на трибуны стадиона имени Бойко 26 ноября.
В создавшейся ситуации такие меры представляются нам необходимыми", - говорится в заявлении ФК "Мариуполь".
Напомним, после 15-ти сыгранных матчей команда Остапа Маркевича занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице УПЛ. "Львов" набрав 13 очков, расположился на 12-й позиции.
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