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Матч между Мариуполем и Львовом пройдет без зрителей

Премьер-лига
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Виной тому - коронавирус

Матч между Мариуполем и Львовом пройдет без зрителей

Фото: ФК Мариуполь

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Матч 16-го тура чемпионата Украины "Мариуполь" – "Львов" пройдет без зрителей, сообщает пресс-служба "азовцев".

"Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе и регионе в целом, принято решение закрыть доступ для любителей футбола на трибуны стадиона имени Бойко 26 ноября.

В создавшейся ситуации такие меры представляются нам необходимыми", - говорится в заявлении ФК "Мариуполь".

Напомним, после 15-ти сыгранных матчей команда Остапа Маркевича занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице УПЛ. "Львов" набрав 13 очков, расположился на 12-й позиции.

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В статье: ФК Мариуполь ФК Львов
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Источник:
ФК Мариуполь

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