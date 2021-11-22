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"Лучшая игра в этом туре." - Леоненко в восторге от матча Ворскла - Мариуполь

Премьер-лига
(2 голосов)

Слово экспертам

"Лучшая игра в этом туре." - Леоненко в восторге от матча Ворскла - Мариуполь

скриншот youtube

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, а ныне эксперт ТК Футбол прокомментировал матч 15-го тура УПЛ "Ворскла" – "Мариуполь" (5:1).

"Лучшая игра в этом туре. Играли именно в футбол.

Ну там подарки еще были. В школе этому учат, в одно касание все выбивают.

"Мариуполь" моменты создает, но не забивает и в обороне нет никого", - сказал Леоненко.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Виктор Леоненко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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Мироненко (Полтава)
22.11.2021 в 17:17
Студія Великого футболу дійсно була вражена тим, що відбувалось на полі: команди давали грати друг другу, атакували, пресингували, забивали! Браво, Максимов, Браво Маркевич!
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Siren05 (Мариуполь)
22.11.2021 в 17:25
Вот именно - давали играть друг другу! К сожалению наши почти всем дают (играть), да и сами вроде бы играют, но зато получают на "орехи" многовато...
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Ariakiev01 (Київ)
22.11.2021 в 17:11
не передергивай, он сказал в этом туре...
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+1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.11.2021 в 16:33
Невже навіть краща, ніж Шахтар-Реал?
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