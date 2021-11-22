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"Лучшая игра в этом туре." - Леоненко в восторге от матча Ворскла - Мариуполь
Слово экспертам
скриншот youtube
Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, а ныне эксперт ТК Футбол прокомментировал матч 15-го тура
"Лучшая игра в этом туре. Играли именно в футбол.
Ну там подарки еще были. В школе этому учат, в одно касание все выбивают.
"Мариуполь" моменты создает, но не забивает и в обороне нет никого", - сказал Леоненко.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (4)
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Мироненко (Полтава)
22.11.2021 в 17:17
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Siren05 (Мариуполь)
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Ariakiev01 (Київ)
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22.11.2021 в 16:33
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