"Лучшая игра в этом туре." - Леоненко в восторге от матча Ворскла - Мариуполь

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, а ныне эксперт ТК Футбол прокомментировал матч 15-го тура УПЛ "Ворскла" – "Мариуполь" (5:1).

"Лучшая игра в этом туре. Играли именно в футбол.

Ну там подарки еще были. В школе этому учат, в одно касание все выбивают.

"Мариуполь" моменты создает, но не забивает и в обороне нет никого", - сказал Леоненко.