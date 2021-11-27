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Дулуб: Спокойно стало только после финального свистка

Премьер-лига
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Тренер Львова рассказал о победе над Мариуполем

Дулуб: Спокойно стало только после финального свистка

Фото: ФК Львов

Новина українською

Главный тренер "Львова" Олег Дулуб прокомментировал победу над "Мариуполем" (1:0) в 16 туре УПЛ.

"Тяжелая игра, потому что этот матч был за очки. Мы играли против организованной и хорошей команды. Перед игрой мы знали, что будет тяжело. Так оно и получилось.

Мои замены? Первая замена - по позиции. Потом мы закрыли середину и контролировали длинные диагональные передачи.

После гола Довгого я не успокоился. Спокойно стало только после финального свистка. Я очень доволен тем, как мы сражались, особенно в конце матча", - сказал Дулуб.

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В статье: ФК Мариуполь ФК Львов Олег Дулуб
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Источник:
ТК Футбол

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