Дулуб: Спокойно стало только после финального свистка

Главный тренер "Львова" Олег Дулуб прокомментировал победу над "Мариуполем" (1:0) в 16 туре УПЛ.

"Тяжелая игра, потому что этот матч был за очки. Мы играли против организованной и хорошей команды. Перед игрой мы знали, что будет тяжело. Так оно и получилось.

Мои замены? Первая замена - по позиции. Потом мы закрыли середину и контролировали длинные диагональные передачи.

После гола Довгого я не успокоился. Спокойно стало только после финального свистка. Я очень доволен тем, как мы сражались, особенно в конце матча", - сказал Дулуб.