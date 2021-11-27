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Дулуб: Спокойно стало только после финального свистка
Тренер Львова рассказал о победе над Мариуполем
Фото: ФК Львов
Главный тренер "Львова" Олег Дулуб прокомментировал
"Тяжелая игра, потому что этот матч был за очки. Мы играли против организованной и хорошей команды. Перед игрой мы знали, что будет тяжело. Так оно и получилось.
Мои замены? Первая замена - по позиции. Потом мы закрыли середину и контролировали длинные диагональные передачи.
После гола Довгого я не успокоился. Спокойно стало только после финального свистка. Я очень доволен тем, как мы сражались, особенно в конце матча", - сказал Дулуб.
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