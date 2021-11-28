Йовичевич - после 5:1 с Ворсклой: Игроки не хотят расслабляться. Они мотивируют меня, а я - их

Наставник "Днепра-1" Игор Йовичевич поделился впечатлениями после победы над "Ворсклой" (5:1).

— Очень горжусь тем, как выглядела сегодня команда. Встретились две находящиеся в хорошей форме команды. "Ворскла" — очень хорошая команда, имеющая опыт в Лиге Европы. Мы ведь только идем к тому, чтобы быть на тех же позициях, что и они. На самом деле этот матч дает нам уверенность.

Стрессовая игра, в которой ты должен победить. Вышел один из лучших матчей за время, пока я здесь тренер. Горжусь командой. Мы контролировали матч полностью, оба тайма, защищались с мячом в ногах, не давали возможности продемонстрировать им свои козыри: быструю атаку, когда они ищут Тилля, Ранжела, быстро подключаемых латералей.

Мы готовились очень серьезно, потому что уважаем "Ворсклу", и показали свой респект, играя на максимуме. Вышло так, и думаю, это станет для нас путем и направлением, в котором должны двигаться.

— В последнее время значительно повысилась мотивация игроков, их отношение к игре. Это ваша работа или, может быть, повысили премиальные?

— Рабочая этика на тренировке дает уверенность в организации игры. Тренируются ребята, как в матче – очень интенсивно. А каждый матч играют как последний. И пока будет так, можем побеждать, как сегодня.

Когда все получается, растет доверие к самому себе и партнеру. Знаю, что "Ворскла" очень хорошая команда. Если бы мы сыграли с ними завтра, может быть, был бы другой результат. Но всегда нужно быть лучше сегодня – в тот момент, когда играешь матч.

Звезды сошлись и каждый футболист выдал свой максимум сегодня. Стиль "Ворсклы" – вертикальный быстрый футбол. А мы предложили свой стиль – защищаться с мячом в ногах, доминировать и не давать бежать на чужой половине поля.

Это был план на игру. Потому что знаем опасность Якубу и Пердуты, которые высоко поднимаются, как вингеры, плюс три нападающих. Итак, лучший путь – отталкивать их от наших ворот. Комбинировать лучше, иметь хорошую динамику паса, малое расстояние между игроками, чтобы после потери мяча сразу прессинговать.

И действительно, мы подбирали много мячей после потерь. В общем, молодцы команда, я очень горжусь ими. Но в эйфории можем находиться только сегодня. Завтра уже готовимся в ЛНЗ, это будет другое соревнование, и я должен определить концентрацию и немного снизить эйфорию, если она есть. Но думаю, что ее нет, потому что в футболе существует только сегодня.

— Насколько трудно удержать третью позицию?

– Мы идем матч за матчем. Не задумываюсь о позиции. Не хочу, чтобы мы думали о результате. Должны задумываться над процессом, который приведет к результату. Когда нас атакуют высоким прессингом, когда стоп-игра, когда соперник садится во второй блок, как раскрыть оборону в низком блоке, как сделать структуру для проведения контратак.

Вот это процесс, в котором я требую концентрации. А концентрация тебя просто вовлекает быть на максимуме. Только тогда появляется талант. "Ворскла" занимает третье место и играет в Европе. Мы стремимся к тем же позициям, к позициям "Зари", "Александрии", которые имеют свой опыт.

Мы такого опыта еще не имеем. Есть энергия и запас, которые я чувствую и не даю игрокам расслабиться. Но они сами не хотят расслабиться, они меня просто мотивируют, а я – их, – сказал Йовичевич.