Рух - Металлист 1925 2:0. Кризис гостей вдохновляет хозяев

Львовский "Рух" много критикуют за слишком защитный футбол. Леонид Кучук не стесняется делать ставку в первую очередь на надежность у собственных ворот, а уже в атаке как получится. К примеру, в предыдущем туре в игре с "Шахтером" львовяне считанные разы переходили центр поля, а первый удар по воротам Трубина нанесли уже в компенсированное ко второму тайму время, когда счет был 2:0 в пользу горняков.

Но ведь это был "Шахтер". Сейчас "Рух" принимал соперника, который сам переживает тяжелый период. Четыре поражения подряд (с учетом Кубка) развеяли мечты харьковчан о теоретической борьбе за пятое место. Именно львовская команда выглядит более естественным конкурентом, чем "Десна" или "Александрия".

Леонид Кучук существенно перекроил состав по сравнению с упоминавшимся поединком против "Шахтера". Главное – вернулся Борячук. Как следствие, Климчук сместился на левый фланг атаки, а Бойчук перешел на правый. В центре вместо Мартынюка вышел Федорчук, в то время как 18-летний Сапуга остался в основе. Продолжил доверять белорусский специалист и двум защитникам, только недавно достигшим совершеннолетия. Дидык в этот раз играл не на фланге, а в центре рядом с Билым. А вот Виталий Роман сместился с правого края на противоположный, освободив позицию для Сыча.

У "Металлиста 1925" давние проблемы с защитой. Справа вынужден играть номинальный центрбек Ермаков, в отсутствие Западни слева не было альтернативы Ченбаю, в центре привычно играли Кверквелия и Шершень. Немного сменил Кривенцов центр поля. Голодюк остался в резерве, треугольник сформировали Габелок, Кравченко и Крыськив. После дисквалификации вернулся Ременюк, занявший позицию слева в полузащите, на противоположном краю действовал Савин, Марлисон – единственный центрфорвард.

Матч начался с опасного дальнего удара Таллеса, с которым справился Сидоренко. "Рух" с первых минут заявил о своем желании играть первым номером и львовянам это действительно удавалось. Они неплохо держали мяч, меняли фланги, ища щели в защите гостей. Но опасность возникала только после дальних ударов. В частности, на 15-й минуте классную комбинацию с участием Борячука, который протянул мяч, Федорчука и Бойчука завершал ударом из-за пределов штрафной Сыч. Мяч летел в нижний угол, но отлично сыграл голкипер "Металлиста 1925". Еще однажды Борячук неплохо пробил слета с очень острого угла, но в ворота не попал.

Своей активностью "Рух" регулярно зарабатывал угловые. За первый тайм набралось восемь, но ни разу розыгрыш стандарта не привел к опасности.

"Металлист 1925" все это время играл крайне слабо в атаке. За первые полчаса можно было упомянуть лишь отличный пас Габелка метров на 50 на Ременюка, но подачу Андрея с фланга спокойно перехватил Панькив. Тем не менее именно харьковчане могли открыть счет, если бы на 40-й минуте Кравченко, который после заброса и рикошета оказался перед воротами, пробил точнее. Но мяч пролетел рядом со штангой.

Казалось, "Металлисту 1925" удалось выстоять в первом тайме, но уже в компенсированное арбитром время Федорчук забросил мяч в штрафную, там Сапуга навязал борьбу Кверквелии и от головы кого-то из них (трудно определить) мяч улетел к Борячуку. Андрей оказался сам перед Сидоренко на линии вратарской и спокойно пробил мимо голкипера – 1:0.

На второй тайм в составе "Металлиста 1925" не вышел растворившийся на поле Крыськив. Кривенцов, чтобы оживить атаку, выпустил Задераку. И харьковчане действительно начали больше владеть мячом и комбинировать перед штрафной площадкой хозяев. Появились моменты пусть и спорадические. Сначала после подачи углового Шершень бил пяткой, но точно у Панькива. А потом Ермакову чуть не повезло – после его удара и рикошета мяч прокатился рядом со штангой.

"Рух" был не прочь играть на контратаках, тем более у него есть такие футболисты как Климчук и Борячук. Именно эти двое вылетели на половину поля соперника на 65-й минуте после неудачной подачи углового, Юрий вырезал пас на Андрея, убежавшего от защитника, обыграл Сидоренко и пробил почти в пустые ворота. В подкате стелился защитник, поэтому форвард пытался пробить максимально точно в угол, но попал в штангу.

А через пять минут "Рух" закрепил свое преимущество. Гол стал следствием индивидуальных действий Климчука. Андрей принял мяч грудью после рикошета, избежал подката от Кверквелии, убрал на замахе Ченбая и пробил с десяти метров по воротам. У Сидоренко шансов было немного.

На этом матче можно было завершать. Несмотря на то, что играть оставалось 20 минут, "Металлист 1925" не мог вернуть интригу. А "Рух" удовлетворился текущим результатом и сосредоточился на том, чтобы сохранить приятные цифры на табло. Хотя на последней минуте вышедший на замену Рунич мог реализовать выход один на один с Сидоренко, но Ермаков играл до последнего и помешал качественному удару.

2:0 - "Рух" взял реванш за поражение в первом круге и сократил отставание от харьковчан до трех очков. Львовяне выиграли впервые за пять матчей, тогда как серия "Металлиста 1925" продлилась до пяти поражений.

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28 ноября. Львов. Арена Львов

"Рух" - "Металлист 1925" 2:0

Голы: Борячук 45+2, Климчук 70

"Рух": Панькив - Сыч, Билый, Дидык, Роман - Сапуга (Карасюк 78), Федорчук (Мартынюк 69), Таллес - Бойчук (Альваренга 68), Борячук (Карабин 89), Климчук (Рунич 77)

Тренер: Леонид Кучук

"Металлист 1925": Сидоренко – Ермаков, Кверквелия, Шершень, Ченбай – Габелок – Савин, Крыськив (Задерака 46), Кравченко, Ременюк – Марлисон (Зубков 69)

Тренер: Валерий Кривенцов

Арбитр: Александр Омельченко

Предупреждения: Федорчук 50 – Марлисон 33