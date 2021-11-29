Козловский: Поворознюк - добрый, веселый и честный чувак. Говорит, что думает

Президент " Руха " Григорий Козловский высказался о владельце "Ингульца" Александре Поворознюке.

– Это президент-загадка. Он добрый, веселый, чувствительный и честный чувак. Говорит, что думает. Иногда это ему вредит, но я люблю его за честность. Лупашит правду-матку, и все до лампочки.

Если бы все были такие, как он, я думаю в мире было бы значительно меньше фальши.

– Вы очень любите друг друга?

– Чего мне его любить? Мне нужно жену любить. Я его уважаю.

– Почему вы так редко отвечаете ему?

– У меня нет времени, Саша – медийная личность. Я же не могу каждый день смотреть и слушать, что он скажет. Что-то прилетает ко мне, что-то – нет. То, что я читаю, мне нравится.