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Козловский: Поворознюк - добрый, веселый и честный чувак. Говорит, что думает

Премьер-лига
(1 голосов)

У президента Руха нет претензий к президенту Ингульца

Козловский: Поворознюк - добрый, веселый и честный чувак. Говорит, что думает

Новина українською

Президент "Руха" Григорий Козловский высказался о владельце "Ингульца" Александре Поворознюке.

– Это президент-загадка. Он добрый, веселый, чувствительный и честный чувак. Говорит, что думает. Иногда это ему вредит, но я люблю его за честность. Лупашит правду-матку, и все до лампочки.

Если бы все были такие, как он, я думаю в мире было бы значительно меньше фальши.

– Вы очень любите друг друга?

– Чего мне его любить? Мне нужно жену любить. Я его уважаю.

– Почему вы так редко отвечаете ему?

– У меня нет времени, Саша – медийная личность. Я же не могу каждый день смотреть и слушать, что он скажет. Что-то прилетает ко мне, что-то – нет. То, что я читаю, мне нравится.

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В статье: Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк Григорий Козловский
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Источник:
Youtube-канал Sport Arena

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