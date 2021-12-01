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Сергей Кравченко: По уровню таланта и мастерства Коноплянка - где-то как Азар
Можно ли считать карьеру Евгения неудачной?
Хавбек "Черноморца" Сергей Кравченко высказался о вингере "Шахтера"
"Думаю, у Коноплянки и так хорошая карьера, отличная. Он по таланту, по всему – это где-то как Азар. По уровню таланта, мастерства и всего. Он достиг многого. У него отличная карьера – поиграть в "Севилье", в "Шальке", в "Днепре", в сборной и в "Шахтере". Нельзя говорить, что у него неудавшаяся карьера.
Да, данные для более высокого уровня – может, и "Реал", и "Барселона", и "Челси" – но не получилось. Ответа нет. Можно рассуждать – у него было предложение от "Ливерпуля". Не договорились что-то, он тогда очень хотел, ему и Роджерс, и Джеррард писали лично. Не получилось, но неизвестно, как бы оно сложилось. Может, по-другому", – сказал Кравченко.
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