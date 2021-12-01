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Сергей Кравченко: По уровню таланта и мастерства Коноплянка - где-то как Азар

Премьер-лига
(10 голосов)

Можно ли считать карьеру Евгения неудачной?

Сергей Кравченко: По уровню таланта и мастерства Коноплянка - где-то как Азар

Новина українською

Хавбек "Черноморца" Сергей Кравченко высказался о вингере "Шахтера" Евгении Коноплянке, с которым они ранее играли в "Днепре".

"Думаю, у Коноплянки и так хорошая карьера, отличная. Он по таланту, по всему – это где-то как Азар. По уровню таланта, мастерства и всего. Он достиг многого. У него отличная карьера – поиграть в "Севилье", в "Шальке", в "Днепре", в сборной и в "Шахтере". Нельзя говорить, что у него неудавшаяся карьера.

Да, данные для более высокого уровня – может, и "Реал", и "Барселона", и "Челси" – но не получилось. Ответа нет. Можно рассуждать – у него было предложение от "Ливерпуля". Не договорились что-то, он тогда очень хотел, ему и Роджерс, и Джеррард писали лично. Не получилось, но неизвестно, как бы оно сложилось. Может, по-другому", – сказал Кравченко.

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В статье: Евгений Коноплянка Сергей Кравченко Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса)
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Источник:
Пряма червона

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Комментарии (4)
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Prideman (Lviv)
01.12.2021 в 20:18
Серйозно? Коноплянка був непоганим колись. Зараз це посередній гравець
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Джим Слэйд (Харьков)
01.12.2021 в 20:26
Азар тоже. Как раз сейчас они действительно где-то на одном уровне)
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Zonder (Днепр)
01.12.2021 в 20:11
Проход по флангу, сдвиг в центр и удар - вот и весь Конопля.
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Maldini (Киев)
01.12.2021 в 20:01
При всём уважении к Коноплянке,он не тянет на лучшего в Эвропе!" Десь як..."так и останется!
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