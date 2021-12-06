Шахтер может включить в сделку по трансферу Бога одного из своих лидеров

"Шахтер" продолжает следить за вингером "Сассуоло" Жереми Бога, об это сообщает Tuttomercato.

По данным источника, "горняки" готовы заплатить "черно-зеленым" 10 миллионов евро, а также своего игрока Манора Соломона.

Также на 24-летнего ивуарийца претендует "Аталанта", ведутся переговоры о переходе за 18 млн евро. Была информация, что клуб из Бергамо уже согласовал контракт с вингером.

В нынешнем сезоне Бога выполнил три ассиста в 9 матчах. Портал Transfermarkt.ru оценивает игрока в 20 млн евро.

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