Хоть какая-то польза. Аталанта хочет включить Миранчука в сделку по Бога

Ивуарийский полузащитник "Сассуоло" Жереми Бога близок к переходу в "Аталанту" из Бергамо уже в зимнее трансферное окно.

За продажу футболиста в клуб Гасперини команда собирается получить не менее 15-18 миллионов евро. При этом в сделку может войти хавбек "Аталанты" Алексей Миранчук. "Сассуоло" не против такого варианта.

В текущем сезоне Миранчук провел 7 матчей за "бергамасков" в Серии А и не отличился результативными действиями.