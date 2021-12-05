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Хоть какая-то польза. Аталанта хочет включить Миранчука в сделку по Бога
Игрок не нужен Гасперини
Getty Images
Ивуарийский полузащитник "Сассуоло" Жереми Бога близок к переходу в "Аталанту" из Бергамо уже в зимнее трансферное окно.
За продажу футболиста в клуб Гасперини команда собирается получить не менее 15-18 миллионов евро. При этом в сделку может войти хавбек "Аталанты" Алексей Миранчук. "Сассуоло" не против такого варианта.
В текущем сезоне Миранчук провел 7 матчей за "бергамасков" в Серии А и не отличился результативными действиями.
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Источник:Calciomercato
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