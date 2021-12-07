Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Скрипник провел 100 матчей во главе Зари
Солидный юбилей
komanda
Игра с "Ингульцем" в УПЛ (1:0) стала юбилейной для главного тренера "
Коуч провел во главе команды ровно 100 матчей.
75 матчей Скрипник провел в чемпионате Украины, 19 в еврокубках и 6 встреч в рамках Кубка Украины.
Напомним, что Скрипник работает в "Заре" с 2019 года, он дважды подряд приводил команду к бронзовым наградам УПЛ.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Заря
Популярное сейчас
- Юношеская ЛЧ. Шахтер U-19 разгромил сверстников из Шерифа
- Еще один игрок Шахтера покинет команду в конце года - источник
- Красотка дня. Чудесная подруга лидера Шерифа и автора двух роскошных голов в этой ЛЧ. ФОТО
- Днепр-1 возвращает себе третье место, Мариуполь и Минай в зоне вылета. Таблица УПЛ 2021/22
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
- "Для меня это не было новым, но было очень интересно" - Пятов рассказал о своих съемках в кино
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...