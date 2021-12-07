Скрипник провел 100 матчей во главе Зари

Игра с "Ингульцем" в УПЛ (1:0) стала юбилейной для главного тренера " Зари " Виктора Скрипника.

Коуч провел во главе команды ровно 100 матчей.

75 матчей Скрипник провел в чемпионате Украины, 19 в еврокубках и 6 встреч в рамках Кубка Украины.

Напомним, что Скрипник работает в "Заре" с 2019 года, он дважды подряд приводил команду к бронзовым наградам УПЛ.