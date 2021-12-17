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Основной форвард Ворсклы перенес операцию на ноге
Руслан Степанюк пропустит порядка двух месяцев
Форвард "
Нападающий получил перелом левой ноги на одной из тренировок команды.
Игрок был прооперирован в одной из ровенских профильных клиник. Операция прошла успешно - на время кости в месте травмы скрепили специальной пластиной.
Ориент ориентировочно форвард пропустит порядка двух месяцев.
Напомним, что в матчах УПЛ нынешнего сезона Степанюк забил за "Ворсклу" шесть забитых мячей. На два больше – в Оливье Тилля.
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Источник:ФК Ворскла
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Динамо-машина (Киев)
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
17.12.2021 в 21:34
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