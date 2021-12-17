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Основной форвард Ворсклы перенес операцию на ноге

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Руслан Степанюк пропустит порядка двух месяцев

Основной форвард Ворсклы перенес операцию на ноге

Новина українською

Форвард "Ворсклы" Руслан Степанюк перенес операцию на ноге.

Нападающий получил перелом левой ноги на одной из тренировок команды.

Игрок был прооперирован в одной из ровенских профильных клиник. Операция прошла успешно - на время кости в месте травмы скрепили специальной пластиной.

Ориент ориентировочно форвард пропустит порядка двух месяцев.

Напомним, что в матчах УПЛ нынешнего сезона Степанюк забил за "Ворсклу" шесть забитых мячей. На два больше – в Оливье Тилля.

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В статье: Ворскла (Полтава) Руслан Степанюк
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Источник:
ФК Ворскла

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Комментарии (2)
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Динамо-машина (Киев)
17.12.2021 в 22:04
Какой л.о.х писал эту статью?
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
17.12.2021 в 21:34
А шо за прикол: "Основной форвард" Ворсклы???
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