Основной форвард Ворсклы перенес операцию на ноге

Форвард " Ворсклы " Руслан Степанюк перенес операцию на ноге.

Нападающий получил перелом левой ноги на одной из тренировок команды.

Игрок был прооперирован в одной из ровенских профильных клиник. Операция прошла успешно - на время кости в месте травмы скрепили специальной пластиной.

Ориент ориентировочно форвард пропустит порядка двух месяцев.

Напомним, что в матчах УПЛ нынешнего сезона Степанюк забил за "Ворсклу" шесть забитых мячей. На два больше – в Оливье Тилля.