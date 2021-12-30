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Официально: Группа компаний Vertex United Кауфмана и Грановского стала генеральным партнером Черноморца

Премьер-лига
(1 голосов)

К этому все шло

Официально: Группа компаний Vertex United Кауфмана и Грановского стала генеральным партнером Черноморца

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

"Черноморец" официально объявил о том, что группа компаний Vertex United стала новым генеральным партнером одесского клуба.

Vertex United принадлежит одесским бизнесменам Борису Кауфману и Александру Грановскому. Ранее сообщалось, что они станут новыми владельцами "Черноморца".

Vertex United – многоотраслевая группа, в которую в разное время входили медийный бизнес (журнал "Фокус"), банковский ("Финбанк"). Также холдинг занимается инвестиционно-девелоперским направлением.

Сегодня наиболее заметные ее активы – одесские гостиницы "Бристоль" и "Лондонская", а также киевский "Президент Отель".

Напомним, что также "Черноморец" обюъявил о назначении главным тренером Романа Григорчука.

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В статье: Черноморец (Одесса)
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Источник:
Черноморец

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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
30.12.2021 в 20:58
Клим не в игре --спёкся
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0
0
kukarekin (Одесса)
30.12.2021 в 19:53
Еврейские мансы
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+3
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
30.12.2021 в 19:48
Тобто, вони не власники, а тільки партнери? А власник хто був той і є?
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+2
-1


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