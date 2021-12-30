Официально: Группа компаний Vertex United Кауфмана и Грановского стала генеральным партнером Черноморца

" Черноморец" официально объявил о том, что группа компаний Vertex United стала новым генеральным партнером одесского клуба.

Vertex United принадлежит одесским бизнесменам Борису Кауфману и Александру Грановскому. Ранее сообщалось, что они станут новыми владельцами "Черноморца".

Vertex United – многоотраслевая группа, в которую в разное время входили медийный бизнес (журнал "Фокус"), банковский ("Финбанк"). Также холдинг занимается инвестиционно-девелоперским направлением.

Сегодня наиболее заметные ее активы – одесские гостиницы "Бристоль" и "Лондонская", а также киевский "Президент Отель".