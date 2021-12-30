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Официально: Группа компаний Vertex United Кауфмана и Грановского стала генеральным партнером Черноморца
К этому все шло
Фото Павла Кубанова - УАФ
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Vertex United принадлежит одесским бизнесменам Борису Кауфману и Александру Грановскому. Ранее сообщалось, что они станут новыми владельцами "Черноморца".
Vertex United – многоотраслевая группа, в которую в разное время входили медийный бизнес (журнал "Фокус"), банковский ("Финбанк"). Также холдинг занимается инвестиционно-девелоперским направлением.
Сегодня наиболее заметные ее активы – одесские гостиницы "Бристоль" и "Лондонская", а также киевский "Президент Отель".
Напомним, что также "Черноморец" обюъявил о
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