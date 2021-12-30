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Дождались. Одесский Черноморец сменил главного тренера

Премьер-лига
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(2 голосов)

Камбек года

Дождались. Одесский Черноморец сменил главного тренера

Фото: ФК Шахтер Солигорск

Новина українською

Украинский наставник Роман Григорчук вернулся на пост главного тренера одесского "Черноморца", сообщает пресс-служба "моряков".

Соглашение с 56-летним специалистом рассчитано на три года.

Последним местом работы Григорчука был солигорский "Шахтер»", который он покинул в июле этого года. Напомним, тренер уже работал в "Черноморце" с 2010 по 2014 годы, выводил команду в финал Кубка Украины и проходил групповой этап Лиги Европы.

Возвращение специалиста связано с переходом команды в руки новых владельцев в скором времени.

На этой должности он сменил Юрия Мороза, который возглавил одесский клуб летом этого года. Он вызывал отторжение у болельщиков команды, которые недовольны большим числом арендованных игроков киевского "Динамо".

В настоящее время "Черноморец" занимает 13 место, которое ведет к переходным матчам с командой из Первой лиги.

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса)
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Источник:
ФК Черноморец

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Комментарии (2)
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C_Ballack (Днепр)
30.12.2021 в 12:55
Мусорята на выход
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Artemanat (Кривой Рог)
30.12.2021 в 12:43
Если будут деньги,то команда достойная получится
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