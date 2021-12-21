Хит-парад лучших матчей Черноморца Романа Григорчука

Во-первых, автор использует здесь слово "шедевр" в его изначальном значении. В средневековье так называли образцовое изделие, которое, согласно уставу ремесленного цеха, должен самостоятельно выполнить подмастерье, чтобы получить звание мастера.

Во-вторых, все матчи избраны в качестве таковых исключительно по личному мнению зрителя и будут представлены тут не по возрастанию их турнирного значения или уровня игры команды, а строго в хронологическом порядке.

В-третьих, вся информация о них, которую вы получите здесь, является не более чем конспектом свежих впечатлений от игры одесского болельщика в местной областной спортивной газете того времени. Которая, кстати, так и называлась: "Время Спорта".

Итак, на мой взгляд, все пять лучших матчей "Черноморца" под руководством Григорчука состоялись в течение семи месяцев – восемь лет назад.

Матч №1. 8 мая 2013 года. Полуфинал Кубка Украины. "Черноморец" - "Днепр" 2:1

Больше часа игры на одесском стадионе безраздельно властвовала безнадега. После чего все, как по волшебству, перевернулось с ног на голову, и унылый, бесцветный матч оказался увлекательной схваткой. А обреченный на бесплодные и бесперспективные попытки отыграться "Черноморец" в считанные минуты превратился в хозяина положения.

Реванш начался с углового, поданного Риерой. Мяч отбили по центру на Политыло, который нанес мощный удар. Его тоже нейтрализовали, но, на сей раз, снаряд подхватил Риера, которому Сергей, проскочив мимо, благоразумно уступил. Сито навесил в штрафную, где не успевшие приспособиться к изменившемуся "ландшафту" защитники гостей потеряли Фонтанельо. Одинокий прыжок Пабло был гордым и величественным, резким классическим движением головы он свысока расстрелял ворота Шелихова.

Шесть минут спустя, когда, казалось, атака одесситов уже захлебнулась, сохранивший мяч на фланге Джа Джедже (фактически, одной ногой уже находившийся на скамейке запасных) по высокой дуге отбросил его назад Матосу. А бразилец, не мудрствуя лукаво, взял да и "плюнул" в дальний угол ворот. Правда, влететь туда беспрепятственно мячу помог случившийся по дороге рикошет от "днепровского" бразильца – Дугласа.

Еще через пять минут "Черноморец" мог нанести противнику последний и смертельный укол. Однако Бурдужан, которому организовали свидание с Шелиховым наедине, не сумел переиграть вратаря.

И только после этого "Днепр" пришел в себя, и обрушил на ворота Безотосного волны своих атак. В последнюю десятиминутку гости могли отыграться трижды.

Команда Рамоса, не снискавшая лавров в чемпионате, вслед за этим выбыла из Кубка. Но, думаю, немногие верили в то, что выбьет ее оттуда "Черноморец". Особенно еще за каких-то полчаса до финального свистка.

Матч №2. 1 августа 2013 года. Квалификация Лиги Европы. "Черноморец" - "Црвена Звезда" 3:1

У "Черноморца" моментов было, условно говоря, два с половиной. Но он, не впервой, продемонстрировал редкостную реализацию.

Нам, конечно, дико повезло в середине первого тайма – когда Касалица не попал в "рамку". Зато мы их не прощали.

"Звездочку" поймали на излюбленном "григорианском" трюке – когда мяч засылается верхом за спины защите. В первом случае, пас исполнил наш главный засылающий – Фонтанельо. Казалось, Джа Джедже уже упустил свой шанс, но тут в дело включился Антонов, блестяще доработавший эпизод, так что Риере осталось уже только не испортить.

Второй гол был еще краше. Гай "раскрыл парашют" над оборонцами в падении, а Джа Джедже зряче перебросил выкатившегося навстречу вратаря.

В перерыве одесские болельщики "молились" за то, чтобы Григорчук не дал установку защищать 2:0. И лично я не сказал бы с уверенностью, что она таки прозвучала. Естественно, было бы здорово накидать сербам еще, и ехать в Белград с комфортным гандикапом. Но в футбол играют две команды.

Акцентирую на том, что мы пропустили в "контре". Следует признать: мы заслужили победу, но, скорее, с этим счетом - 2:1. Так что пенальти, случившийся не в явно голевом эпизоде, но сомнению не подлежащий, пришелся очень кстати.

Матч №3. 11 августа 2013 года. Чемпионат Украины. "Динамо" (Киев) – "Черноморец" 1:2

Согласитесь, кто из нас ожидал, что мы выиграем у "Динамо" в Киеве, восемнадцать лет спустя, именно сейчас, когда они все в новых дорогих игроках, а мы едва отошли от Белграда? В 33 градуса жары, имея за плечами тяжелейший матч, проведенный вторым номером, сумеем вновь отмобилизоваться и сконцентрироваться, вырвав победу незадолго до финального свистка!

Это уже по-нашему, по-черноморски. Если иметь в виду ТОТ САМЫЙ "Черноморец", чей имидж грозы авторитетов мы так любим вспоминать по поводу и без повода. Правда, авторитет нам попался с несколько подмоченной репутацией. С другой стороны, в Киеве первыми в сезоне выиграли у него именно мы.

Не считая двух дальних ударов, одесситы позволили сопернику всерьез угрожать им лишь однажды. И, положа руку на сердце, Мбокани нас простил. Нужно помнить и об этом, когда мы ликуем, опьяненные, без преувеличения историческим успехом. А как его еще назвать, когда мы не выигрывали у "Динамо" целых десять лет?

Нужно не забывать и о том, что через две минуты после этого промаха, нам улыбнулась Фортуна: Киев остался в меньшинстве. "Нас больше! Нас больше!" - кричал во весь дух Роман Григорчук, давая своеобразный сигнал: перейти к плану "Б".

Фото - Александр Приходько

Первый гол стал результатом классической контратаки. Джа Джедже, перехватив мяч в воздухе на правом фланге, головой отпасовал на Гая. Тот, приняв мяч на грудь, затем опустил его на газон, и выдал удобный пас на ход Антонову. Алексей прострелил в центр на набегавшего Приемова. А последний, на входе во вратарскую, вогнал мяч под перекладину.

Пропустили мы после дальнего удара Сидорчука. Не считаю себя знатоком вратарского искусства, но сложилось впечатление, что Безотосный мог сыграть успешнее. Пусть удар и вышел непростым. Так или иначе, но мяч влетел в сетку ворот от его рук.

Победный гол пришел с розыгрышем углового. Риера слева навесил, Фонтанельо, в бесчисленный раз, выиграл воздушную дуэль, и отправил мяч в ворота.

В том, что победу нам принес именно Пабло, есть знак высшей справедливости. Просмотрел свои записи, и обнаружил напротив его фамилии более двух десятков плюсиков – намного больше, чем у кого бы то ни было. И единственный минус – за штрафной удар, пробитый в "стенку". Он был королем воздуха в этой игре, которую читал, как маэстро - партитуру.

Матч №4. 19 сентября 2013 года. Лига Европы. "Динамо" (Загреб) –"Черноморец" 1:2

Фактически "Черноморец" в Загребе покончил с интригой еще в середине второго тайма. Поскольку в дальнейшем не дал "Динамо" ни единого шанса на успех.

Лучшим из одесских голов назову второй – победный. Комментатор матча Юрий Розанов, впечатлившись высоким зависанием Джа Джедже в районе "точки", после шикарной подачи Кутаса с левого фланга, даже назвал его за это Джедже Джорданом.

Антонов забил первый мяч с линии вратарской, переправив его в сетку головой после флангового паса слева от Риеры.

Тот же "Ди-Джей" отличился и со знаком минус. Фактически отдав мяч на фланге Пинту, который снабдил им Фернандеса. Далее неудачно действовал Бергер, освободивший ему дорогу к воротам, в расчете на то, что Джедже успеет исправить свою ошибку. Не успел, и пусть Безотосный удар отразил, но мяч отлетел к бьющему, который со второй попытки своего добился.

Что особенно приятно, так это "григорианский" характер, проявленный в Загребе. Одесситов лишь раззадорил пропущенный по нелепости гол.

Им не помешало невезение: удар все того же многострадального Джедже в перекладину (и кто тогда думал, что гадкий утенок превратится в прекрасного черного лебедя?).

Их не остановило неблагоприятное судейское решение, когда Шимунич сфолил на Гае, а арбитр вместо штрафного дал возможность Приемову пробить по воротам из неудобного положения.

Они забили уже четыре минуты спустя. А через три минуты забили вновь. Они отвоевали победу, отбили ее у хозяев поля, и больше уже не отдавали.

Матч №5. 12 декабря 2013 года. Лига Европы. ПСВ – "Черноморец" 0:1.

Кто мог действительно верить в нашу победу над ПСВ в его логове? Для этого нужно было быть или отбитым и отпетым фанатом "Черноморца", или Романом Григорчуком. Последнему, ясное дело, удалось "заразить" этой верой подопечных.

Впервые "Черноморец" прошел в весеннюю стадию розыгрыша еврокубков. Еще никогда на своем тернистом пути мы не одолевали такое количество соперников – шесть, пройдя три раунда квалификации и групповой турнир Лиги Европы.

Никто и никогда не займет в моем сердце болельщика свято место, принадлежащее команде Прокопа. Но сегодня можно и нужно говорить о том, что в Одессе появился специалист, достойный сравнения с Лучшим тренером "Черноморца" ХХ века.

Как сказал бы один мой знакомый, просто хочется встать, и снять шляпу. Он говорил это о музыке, а я, впервые в своей жизни, испытал подобное в отношении одесского футбола.

Впервые: ибо аналогов этому сезону - осенней его части, по крайней мере - мы в долгой истории нашей команды попросту не найдем.

Фото - Getty Images

Все было на стороне ПСВ – родные стены; гандикап: достаточно не проиграть; относительная свежесть – в силу как возраста, так и меньшего количества проведенных в сезоне игр; наконец, несомненное преимущество в индивидуальном мастерстве.

Что мы могли этому противопоставить? Четкую организацию игры, неукоснительное выполнение тренерского плана и сумасшедшую самоотдачу. Насколько это было вообще возможно в тридцать втором официальном матче за пять месяцев – дистанции, пройденной "узким кругом ограниченных друзей".

Для сравнения: только наш капитан минимум пять раз спасал команду от если не верного, то вполне осязаемого гола. Что, без вариантов, делает его главным героем. Плюс кричащие промахи Нарсингха в начале второго тайма, и Тойвонена – в конце. Плюс фактические сэйвы Зубейко и Бобко.

По логике игры мы этот матч однозначно проиграли. Но выиграли его по счету, благодаря тем самым немудрящим "козырям" Григорчука – тактике, дисциплине и самоотверженности, жгучему желанию игроков.

Победный мяч одесситов материализовался почти из воздуха – здесь могу согласиться с голландцами. После паса Антонова с правого фланга, казалось, Гай вот-вот лишится мяча, но Алексей успел протолкнуть его назад, на Риеру. Сито, как умеет в "Черноморце" только он, в касание, раскрыл элегантный "зонтик" над Джа Джедже.

А Франк, в очередной раз, взмыл ему навстречу, оставив оппонента "мокнуть" в одиночестве. Мяч, пробитый практически с передней линии штрафной плошадки, пролетев над ошарашенным кипером, вонзился под перекладину.

Профи говорят: хорошая команда делается за три года. Григорчук принял "Черноморец" три года назад, когда наше возвращение в "вышку" было еще под вопросом. Сегодня мы отстаем от лидера чемпионата на две победы. И рассуждаем о том, с кем бы хотели померяться силами в основной сетке Лиги Европы.

Фото - Александр Приходько

В общем, Вы уж как хотите, а я встаю, и уважительно приподнимаю шляпу. Перефразируя Нильса из старого доброго мультика, я обнажил голову, а король остался в шляпе. Точнее говоря, в бейсболке Антонова, в которой Роман Иосифович пообещал команде прийти на пресс-конференцию, если она выйдет в плей-офф. Вышли – надел.

Понимаю, что в масштабах "Динамо" и "Шахтера" весомость этих успехов выглядит местечковой. Но здесь мы говорим об истории "Черноморца". И, по моему мнению, об одном из лучших в ней тренеров.

Сегодня, когда я пишу эти строки, мне еще неизвестно, вернулся ли Григорчук в "Черноморец". Зато уже нет-нет, да и раздаются голоса, возвещающие нам банальную истину: нельзя, мол, дважды войти в одну и ту же реку. Скажу так: тому же Виктору Прокопенко, которого я вспоминал выше, это удалось.

Правда, его перерыв длился на пять лет меньше и, соответственно, из той реки куда меньше воды унесло. Сейчас Григорчуку команду нужно опять создавать заново – как это было десять лет назад. В любом случае, мне было бы весьма интересно наблюдать, как это у него получится.

Но при одном обязательном условии. Чтобы к руководству клубом пришли люди, любящие футбол. Как это было в Киеве, Донецке, Харькове… Не скажу однозначно, что Одесса этого именно заслужила. Но заждалась – это точно, уже под четверть века будет…