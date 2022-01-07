Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец отказался от подписания Бутко. Защитник, тренируясь индивидуально, получил травму
Неприятное стечение обстоятельств
"
Изначально "моряки" были заинтересованы в подписании опытного игрока, и даже уже договорились о контракте, одно позже договоренности пришлось пересмотреть.
Дело в том, что поддерживая форму самостоятельно, Богдан в последний момент получил травму, вследствии чего "Черноморец" решил отказаться от подписания защитника.
Добавим, что последними клубами Бутко после ухода из "Шахтера" были польский "Лех" и турецкий "Эрзурумспор", который футболист покинул летом, ис тех пор находится без клуба.
Популярное сейчас
- Очередная потеря. Десну покинул еще один футболист
- Два украинских футболиста перебрались в клуб из Венгрии
- Защитник Шахтера перейдет в одесский Черноморец
- Миколенко: Когда переход в Эвертон был согласован, я сел в машину и минут 30 плакал
- Красотка дня. Девушка форварда Шахтера демонстрирует роскошную фигуру на Мальдивах. ФОТО
- Сплошная романтика. Как Лео Месси отдыхает на рождественских каникулах. ВИДЕО