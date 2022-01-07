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Черноморец отказался от подписания Бутко. Защитник, тренируясь индивидуально, получил травму

Премьер-лига
(2 голосов)

Неприятное стечение обстоятельств

Черноморец отказался от подписания Бутко. Защитник, тренируясь индивидуально, получил травму

Новина українською

"Черноморец" не будет подписывать контракт с 30-летним экс-защитником "Шахтера" Богданов Бутко.

Изначально "моряки" были заинтересованы в подписании опытного игрока, и даже уже договорились о контракте, одно позже договоренности пришлось пересмотреть.

Дело в том, что поддерживая форму самостоятельно, Богдан в последний момент получил травму, вследствии чего "Черноморец" решил отказаться от подписания защитника.

Добавим, что последними клубами Бутко после ухода из "Шахтера" были польский "Лех" и турецкий "Эрзурумспор", который футболист покинул летом, ис тех пор находится без клуба.

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В статье: Богдан Бутко Черноморец (Одесса)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
07.01.2022 в 20:36
что такая сложная травма--хороший игрок
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