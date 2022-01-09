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Экс-президент УПЛ Генинсон будет работать в одном из украинских клубов
Новая должность для функционера
ФК Динамо/Автор невідомий
Экс-президент УПЛ Владимир Генинсон в скором времени получит должность в структуре ФК "Черноморец" из Одессы. Он представляет компанию, которая является новым генеральным партнером клуба.
По словам самого функционера, в команде появлятся иностранные футболисты. На данный момент в сфере интересов клуба находится четверо легионеров.
Напомним, Владимир Генинсон был президентом УПЛ с 2016 по 2018 год. Во время его председательства в Премьер-лиге было 12 клубов, а также активно продвигалось создание единого телепула.
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