Экс-президент УПЛ Генинсон будет работать в одном из украинских клубов

Экс-президент УПЛ Владимир Генинсон в скором времени получит должность в структуре ФК "Черноморец" из Одессы. Он представляет компанию, которая является новым генеральным партнером клуба.

По словам самого функционера, в команде появлятся иностранные футболисты. На данный момент в сфере интересов клуба находится четверо легионеров.

Напомним, Владимир Генинсон был президентом УПЛ с 2016 по 2018 год. Во время его председательства в Премьер-лиге было 12 клубов, а также активно продвигалось создание единого телепула.