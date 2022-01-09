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Экс-президент УПЛ Генинсон будет работать в одном из украинских клубов

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Новая должность для функционера

Экс-президент УПЛ Генинсон будет работать в одном из украинских клубов

ФК Динамо/Автор невідомий

Новина українською

Экс-президент УПЛ Владимир Генинсон в скором времени получит должность в структуре ФК "Черноморец" из Одессы. Он представляет компанию, которая является новым генеральным партнером клуба.

По словам самого функционера, в команде появлятся иностранные футболисты. На данный момент в сфере интересов клуба находится четверо легионеров.

Напомним, Владимир Генинсон был президентом УПЛ с 2016 по 2018 год. Во время его председательства в Премьер-лиге было 12 клубов, а также активно продвигалось создание единого телепула.

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В статье: Черноморец (Одесса) УПЛ Владимир Генинсон
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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Комментарии (2)
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ruobosru (воркута)
09.01.2022 в 14:04
кто заглавие только сочинял)))сложно было написать в Черноморце?)все смотрели прессуху уже в курсе
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Kela (Одесса)
09.01.2022 в 13:43
не "будет работать" а уже работает
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0
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