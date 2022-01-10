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Черноморец может попрощаться с форвардом

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок близок к уходу из одесского клуба

Черноморец может попрощаться с форвардом

Фото: ФК Черноморец

Новина українською

Форвард "Черноморца" Владислав Бугай вскоре может покинуть одесский клуб, сообщает Footboom.

По информации источника, 24-летний футболист не полетел вместе с командой на сборы в Турцию. Переговоры с "моряками" еще продолжаются, но велика вероятность, что игрок зимой все же покинет расположение клуба.

В текущем сезоне Бугай провел 16 матчей за "Черноморец", в которых отметился двумя голами и 1 голевой передачей.

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В статье: Черноморец (Одесса) Владислав Бугай
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Источник:
FootBoom

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Комментарии (2)
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Виктор М (Б-Днестр.) (Белгород-Днестровски)
10.01.2022 в 13:32
Нападающий таранного типа. один из лучших. Мороз его не ставил из-за своего Ваната, который не рыба не мясо.
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alex.belogubko (одесса)
10.01.2022 в 11:00
Бугай даже не думай уходить
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