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Черноморец может попрощаться с форвардом
Игрок близок к уходу из одесского клуба
Фото: ФК Черноморец
Форвард "Черноморца" Владислав Бугай вскоре может покинуть одесский клуб, сообщает Footboom.
По информации источника, 24-летний футболист не полетел вместе с командой на сборы в Турцию. Переговоры с "моряками" еще продолжаются, но велика вероятность, что игрок зимой все же покинет расположение клуба.
В текущем сезоне Бугай провел 16 матчей за "Черноморец", в которых отметился двумя голами и 1 голевой передачей.
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Источник:FootBoom
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Комментарии (2)
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Виктор М (Б-Днестр.) (Белгород-Днестровски)
10.01.2022 в 13:32
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alex.belogubko (одесса)
10.01.2022 в 11:00
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