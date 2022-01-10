Черноморец может попрощаться с форвардом

Форвард "Черноморца" Владислав Бугай вскоре может покинуть одесский клуб, сообщает Footboom.

По информации источника, 24-летний футболист не полетел вместе с командой на сборы в Турцию. Переговоры с "моряками" еще продолжаются, но велика вероятность, что игрок зимой все же покинет расположение клуба.

В текущем сезоне Бугай провел 16 матчей за "Черноморец", в которых отметился двумя голами и 1 голевой передачей.