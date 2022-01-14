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Опорный полузащитник подписал контракт со Львовом

Премьер-лига
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Футболист также определился с игровым номером

Опорный полузащитник подписал контракт со Львовом

Фото: ФК Львов

Новина українською

"Львов" официально объявил о подписании контракта с опорным полузащитником Александром Васильевым.

Соглашение рассчитано на два года.

Предыдущим клубом 27-летнего исполнителя был белорусский "Гомель", с которым у игрока в конце года завершилось сотрудничество. Поэтому к "сине-золотым львам" Васильев присоединился в качестве свободного агента.

Наиболее удачными у полузащитника были выступления за ФК "Минск". В составе столичного коллектива футболист провел 81 поединок и отличился 24 голами. Также в карьере футболиста значатся матчи за киевский "Арсенал" и днепровский "Днепр".

Новичок взял себе футболку с 73-м номером на спине.

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В статье: ФК Львов Александр Васильев
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Источник:
ФК Львов

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