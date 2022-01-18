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Хорошая попытка, но нет. Мудрик не смог обыграть тренера Шахтера - ВИДЕО
Немного не получилось
shakhtar.com
Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик в ходе тренировок "горняков" демонстрирует свои навыки перед началом подготовки к весенней части сезона.
Пресс-служба донецкого клуба опубликовала небольшой видеоролик с фрагментом тренировки клуба. На видео 21-летний украинец показывает технику владения мячом, целью которой было не позволить отобрать мяч. Однако тренеру по технике донецкого "Шахтера" Паоло Бьянко все-таки удалось перехватить мяч.
"Хорошая попытка. Михаил Мудрик против Паоло Бьянко", - гласит пресс-служба "горняков".
Напомним, первый свой товарищеский матч на сборах в Турции "Шахтер" проведет 24 января против "Вольфсбергер".
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