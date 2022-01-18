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Хорошая попытка, но нет. Мудрик не смог обыграть тренера Шахтера - ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Немного не получилось

Хорошая попытка, но нет. Мудрик не смог обыграть тренера Шахтера - ВИДЕО

shakhtar.com

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик в ходе тренировок "горняков" демонстрирует свои навыки перед началом подготовки к весенней части сезона.

Пресс-служба донецкого клуба опубликовала небольшой видеоролик с фрагментом тренировки клуба. На видео 21-летний украинец показывает технику владения мячом, целью которой было не позволить отобрать мяч. Однако тренеру по технике донецкого "Шахтера" Паоло Бьянко все-таки удалось перехватить мяч.

"Хорошая попытка. Михаил Мудрик против Паоло Бьянко", - гласит пресс-служба "горняков".

Напомним, первый свой товарищеский матч на сборах в Турции "Шахтер" проведет 24 января против "Вольфсбергер".

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик Паоло Бьянко
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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Комментарии (1)
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Американец 2000
18.01.2022 в 11:35
Красиво ! Это лучше чем тупо бегать в гору на выносливость !
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