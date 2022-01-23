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Черноморец в концовке вырывает ничью, благодаря пенальти Ваната

Премьер-лига
(1 голосов)

Подопечные Григорчука провели спарринг против команды из Косово

Черноморец в концовке вырывает ничью, благодаря пенальти Ваната

Новина українською

Одесситы сыграли очередной товарищеский матч в рамках турецких тренировочных сборов. На этот раз команда Романа Григорчука сыграла протви ФК "Дрита". "Моряки" пропустили в первом тайме, а ничью смогли вырвать лишь на 80-й минуте, благодаря пенальти арендованного у киевского "Динамо" Ваната.

23 января. Белек, Турция. 16:00. Футбольный центр "Лимак"

"Черноморец" — "Дрита" (Гнилане, Косово) — 1:1

Голы: Ванат (80-пенальти) — … (31).

"Черноморец": 1. Варакута, 37. Дубко (5. Ларин, 46), 6. Кадири (14. Кравченко, 46), 21 Бобко (капитан) (45. Брагару, 75), 9. Путря, 97. Михайленко, 8. Вачиберадзе, 23. Эрнандес, 11. Штогрин, 7. Цитаишвили, 33. Петков (74. Ванат, 46).

Запасные: 12. Крынский, 27. Д. Кузык.

Главный тренер: Роман Григорчук.

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В статье: Черноморец (Одесса) Дрита (Гнилане)
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Комментарии (1)
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Kela (Одесса)
23.01.2022 в 19:05
дубль Черноморца
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