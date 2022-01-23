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Черноморец в концовке вырывает ничью, благодаря пенальти Ваната
Подопечные Григорчука провели спарринг против команды из Косово
Одесситы сыграли очередной товарищеский матч в рамках турецких тренировочных сборов. На этот раз команда Романа Григорчука сыграла протви ФК "Дрита". "Моряки" пропустили в первом тайме, а ничью смогли вырвать лишь на 80-й минуте, благодаря пенальти арендованного у киевского "Динамо" Ваната.
23 января. Белек, Турция. 16:00. Футбольный центр "Лимак"
"Черноморец" — "Дрита" (Гнилане, Косово) — 1:1
Голы: Ванат (80-пенальти) — … (31).
"Черноморец": 1. Варакута, 37. Дубко (5. Ларин, 46), 6. Кадири (14. Кравченко, 46), 21 Бобко (капитан) (45. Брагару, 75), 9. Путря, 97. Михайленко, 8. Вачиберадзе, 23. Эрнандес, 11. Штогрин, 7. Цитаишвили, 33. Петков (74. Ванат, 46).
Запасные: 12. Крынский, 27. Д. Кузык.
Главный тренер: Роман Григорчук.
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