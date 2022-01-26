Соломон: Последние 4 года я страдал от хронической боли в голенях обеих ног

Полузащитник " Шахтера " Манор Соломон сообщил о своих проблемах, которые были вызваны Компартмент-синдромом.

"Я не часто делюсь, но в этот раз почувствовал, что хочу и нужно это сделать. Последние 4 года я страдаю от хронической боли в голени в обеих ногах, в основном в икрах, которая сопровождается частыми судорогами, онемением, покалыванием и жжением.

Боль появлялась в основном во время матчей, но была непоследовательной и регулярной. За последние 4 года меня обследовали самые разные врачи и физиотерапевты, я сдал много анализов, с противоречивыми результатами и без четкого диагноза. Я потратил некоторое время на изучение этих симптомов и возможных диагнозов, но не нашел четкого ответа. Пришлось приспосабливаться и учиться работать с болью.

Сегодня я рад сообщить, что мое состояние, наконец, было диагностировано. Я тут же прилетел и прошел небольшую процедуру в США по ее устранению, в одном из лучших мировых центров, занимающихся этой процедурой.

Только самые близкие мне люди и мои врачи знали, как сильно я страдал и с чем мне пришлось столкнуться. Я счастлив оставить это позади и очень скоро вернусь на поле, занимаясь тем, что люблю больше всего, без какой-либо боли (Компартмент-синдром)", – написал Соломон.