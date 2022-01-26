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Соломон: Последние 4 года я страдал от хронической боли в голенях обеих ног

Премьер-лига
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(3 голосов)

Но теперь, кажется, проблема уже решена

Соломон: Последние 4 года я страдал от хронической боли в голенях обеих ног

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон сообщил о своих проблемах, которые были вызваны Компартмент-синдромом.

"Я не часто делюсь, но в этот раз почувствовал, что хочу и нужно это сделать. Последние 4 года я страдаю от хронической боли в голени в обеих ногах, в основном в икрах, которая сопровождается частыми судорогами, онемением, покалыванием и жжением.

Боль появлялась в основном во время матчей, но была непоследовательной и регулярной. За последние 4 года меня обследовали самые разные врачи и физиотерапевты, я сдал много анализов, с противоречивыми результатами и без четкого диагноза. Я потратил некоторое время на изучение этих симптомов и возможных диагнозов, но не нашел четкого ответа. Пришлось приспосабливаться и учиться работать с болью.

Сегодня я рад сообщить, что мое состояние, наконец, было диагностировано. Я тут же прилетел и прошел небольшую процедуру в США по ее устранению, в одном из лучших мировых центров, занимающихся этой процедурой.

Только самые близкие мне люди и мои врачи знали, как сильно я страдал и с чем мне пришлось столкнуться. Я счастлив оставить это позади и очень скоро вернусь на поле, занимаясь тем, что люблю больше всего, без какой-либо боли (Компартмент-синдром)", – написал Соломон.

Компартмент – синдром, синдром сжатия мышц – совокупность изменений на основе повышения давления в ограниченном пространстве организма. Синдром чаще возникает в области предплечья или голени. В области интенсивной медицины, компартмент-синдром часто связывают с разрывом аневризмы аорты.

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В статье: Шахтер (Донецк) Манор Соломон
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Комментарии (3)
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Ol-g (Одесса)
26.01.2022 в 22:42
Столько лет не могли диагностировать компартмент – синдром???
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.01.2022 в 22:06
То это езначает, что заиграет он пуще прежнего или оставшиеся время контракта проведёт на лечение и восстановление?
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royalstas (Вінниця)
26.01.2022 в 22:01
блін да продайте цього тіпа)
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