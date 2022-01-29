Премьер-лига
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Мариуполь снова расписал ничью на сборах в Турции
На этот раз азовцы сыграли против сербской команды
Подопечные Остапа Маркевича продолжают подготовку ко второй части сезона УПЛ. В рамках турецких сборов "моряки" провели очередной контрольный поединок против сербского ФК "Вождованец". Игроки "Мариуполя" первыми открыли счет в игре, но упустили победу и расписали результативную ничью.
"Мариуполь" — "Вождовац" — 2:2
Голы: Кащук, 13 (1:0). Масовиа, 31 (1:1). Вьюнник, 45 (2:1). Вуйнович, 64 (2:2).
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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
29.01.2022 в 18:50
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