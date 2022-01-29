Мариуполь снова расписал ничью на сборах в Турции

Практически одним и тем же составом сыграли 2 дня подряд ( всего 3 замены во втором тайме, так как 6 человек травмированных и больных). Считаю сыграли неожиданно достойно и с первой командой УПЛ и шестой команды Сербии... Жаль, что в ЧУ очень много упущено