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Мариуполь снова расписал ничью на сборах в Турции

Премьер-лига
(1 голосов)

На этот раз азовцы сыграли против сербской команды

Мариуполь снова расписал ничью на сборах в Турции

Новина українською

Подопечные Остапа Маркевича продолжают подготовку ко второй части сезона УПЛ. В рамках турецких сборов "моряки" провели очередной контрольный поединок против сербского ФК "Вождованец". Игроки "Мариуполя" первыми открыли счет в игре, но упустили победу и расписали результативную ничью.

"Мариуполь" — "Вождовац" — 2:2

Голы: Кащук, 13 (1:0). Масовиа, 31 (1:1). Вьюнник, 45 (2:1). Вуйнович, 64 (2:2).

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В статье: ФК Мариуполь ФК Вождовац (Сербия)
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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
29.01.2022 в 18:50
Практически одним и тем же составом сыграли 2 дня подряд ( всего 3 замены во втором тайме, так как 6 человек травмированных и больных). Считаю сыграли неожиданно достойно и с первой командой УПЛ и шестой команды Сербии... Жаль, что в ЧУ очень много упущено
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