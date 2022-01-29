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Рух одержал две победы в контрольных спаррингах
Львовяне переиграли "Юность" и "Ниву"
ФК "Рух" / Автор неизвестен
Подопечные Юрия Кучука проводят подготовку ко второй половине сезона чемпионата Украины. Сегодня львовяне провели два контрольных поединках и дважды одержали победу.
Товарищеский матч. "Рух" (Львов) - "Юность" (Верхняя-Нижняя Белка) 4:1 (3:1).
29 января 2022 года. Винники, НТВ "Рух".
Голы: Климчук, 13, 28, 44, 75 – Шарабура, 2.
Товарищеский матч. "Рух" (Львов) - "Нива" (Тернополь) 1:0 (0:0).
29 января 2022 года. Винники, НТВ "Рух".
Гол: Рунич, 75.
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