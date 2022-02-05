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Львов выкупил контракт защитника Шахтера

Премьер-лига
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Муравский пополнил ряды "львов"

Львов выкупил контракт защитника Шахтера

ФК "Львов" / Автор неизвестен

Новина українською

ФК "Львов" офицально обьявил о подписании игрока донецкого "Шахтера" Назария Муравского.

"Львы" оформили трансфер 22-летнего центрального защитника на постоянной основе. Контракт подписан на 3 года.

Муравский будет выступать в новой команде под 20-м номером.

Немецкий портал Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Назарий Муравский
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