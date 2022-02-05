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Львов выкупил контракт защитника Шахтера
Муравский пополнил ряды "львов"
ФК "Львов" / Автор неизвестен
ФК "Львов" офицально обьявил о подписании игрока донецкого "Шахтера" Назария Муравского.
"Львы" оформили трансфер 22-летнего центрального защитника на постоянной основе. Контракт подписан на 3 года.
Муравский будет выступать в новой команде под 20-м номером.
Немецкий портал Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.
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Источник:Фейсбук ФК "Львов"
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