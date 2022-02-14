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Хавбек Металлиста 1925: Моментами мы смотримся прилично, но результата нет
Харьковчане продолжают подготовку к весенней части сезона
Фото: ФК Металлист 1925/Автор неизвестен
Игрок харьковского "
"В команду пришли новые ребята, подключаем молодежь. Сейчас все под нагрузкой, поэтому акцента на результат нет, более важно набрать физическую форму.
Моментами мы смотримся прилично, но результата нет. Но это всего лишь сборы, главное - то, что будет в чемпионате", — сказал Габелок.
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Источник:FC Metalist 1925 Kharkiv
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Комментарии (1)
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fato39
14.02.2022 в 17:05
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