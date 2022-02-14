Хавбек Металлиста 1925: Моментами мы смотримся прилично, но результата нет

Игрок харьковского " Металлиста 1925 " Артем Габелок высказался о задачах команды на зимних сборах в Турции.

"В команду пришли новые ребята, подключаем молодежь. Сейчас все под нагрузкой, поэтому акцента на результат нет, более важно набрать физическую форму.

Моментами мы смотримся прилично, но результата нет. Но это всего лишь сборы, главное - то, что будет в чемпионате", — сказал Габелок.