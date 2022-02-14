  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Металлиста 1925: Моментами мы смотримся прилично, но результата нет
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Металлиста 1925: Моментами мы смотримся прилично, но результата нет

Премьер-лига
(1 голосов)

Харьковчане продолжают подготовку к весенней части сезона

Хавбек Металлиста 1925: Моментами мы смотримся прилично, но результата нет

Фото: ФК Металлист 1925/Автор неизвестен

Новина українською

Игрок харьковского "Металлиста 1925" Артем Габелок высказался о задачах команды на зимних сборах в Турции.

"В команду пришли новые ребята, подключаем молодежь. Сейчас все под нагрузкой, поэтому акцента на результат нет, более важно набрать физическую форму.

Моментами мы смотримся прилично, но результата нет. Но это всего лишь сборы, главное - то, что будет в чемпионате", — сказал Габелок.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист 1925 (Харьков) Артем Габелок
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FC Metalist 1925 Kharkiv

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fato39
14.02.2022 в 17:05
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...