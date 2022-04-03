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Колос передал ВСУ еще три новых внедорожника

Премьер-лига
(1 голосов)

Ранее клуб передал еще девять автомобилей

Колос передал ВСУ еще три новых внедорожника

Фото: Kolos Kovalivka

UA-Футбол
Новина українською

"Колос Коваливка" рассказал о том, что передал Вооруженным Силам Украины еще три автомобиля. Три новых внедорожника PICKUP T8 2.0 FullExtra, общей стоимостью около 3 миллионов гривен, были переданы на нужды армии в войне против России.

Ранее клуб передал армии еще девять автомобилей, организовал пункт раздачи гуманитарной помощи на стадионе, а также проводил открытые тренировки для желающих детей с участием игроков клуба.

По итогам первых восемнадцати матчей "Колос Коваливка" занимает восьмое место в Украинской Премьер-лиге.

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В статье: Колос (Ковалевка) война с Россией
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