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Колос передал ВСУ еще три новых внедорожника
Ранее клуб передал еще девять автомобилей
Фото: Kolos Kovalivka
"Колос Коваливка" рассказал о том, что передал Вооруженным Силам Украины еще три автомобиля. Три новых внедорожника PICKUP T8 2.0 FullExtra, общей стоимостью около 3 миллионов гривен, были переданы на нужды армии в войне против России.
Ранее клуб передал армии еще девять автомобилей, организовал пункт раздачи гуманитарной помощи на стадионе, а также проводил открытые тренировки для желающих детей с участием игроков клуба.
По итогам первых восемнадцати матчей "Колос Коваливка" занимает восьмое место в Украинской Премьер-лиге.
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