Колос передал ВСУ еще три новых внедорожника

"Колос Коваливка" рассказал о том, что передал Вооруженным Силам Украины еще три автомобиля. Три новых внедорожника PICKUP T8 2.0 FullExtra, общей стоимостью около 3 миллионов гривен, были переданы на нужды армии в войне против России.

Ранее клуб передал армии еще девять автомобилей, организовал пункт раздачи гуманитарной помощи на стадионе, а также проводил открытые тренировки для желающих детей с участием игроков клуба.

По итогам первых восемнадцати матчей "Колос Коваливка" занимает восьмое место в Украинской Премьер-лиге.