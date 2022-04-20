В соперниках - Виктор Коваленко. Шахтер проведет матч против итальянского коллектива

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин назвал будущих соперников "горняков" в рамках благотворительного турне.

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"У нас будет со "Специей" матч 26 апреля в Италии и потом 1 мая игра с "Хайдуком" (Сплит) в Хорватии. Вот такие две встречи, а дальше начинаются национальные сборные.

Поэтому мы передадим игроков уже тренеру сборной и будем наблюдать за ними в футболках национальной команды Украины", - заявил Палкин.

Напомним, что в составе "Специи" выступает украинец Виктор Коваленко. В нынешнем сезоне он отыграл 22 матча и совершил пять результативных действий (1+4).