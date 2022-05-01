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Вице-президент ФК Мариуполь: С чем вызвано это зверство в наш город, я не могу понять. Это ад
Все живут в ожидании смерти
Фото: полк Азов
Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин прокомментировал ситуацию в самом Мариуполе:
“Есть метафизическое понятие “ад”, то там оно было физически реализовано. Это был настоящий ад. Когда ты каждое мгновение ждешь своей смерти и смерти близких. Ты понимаешь, что ничего не можешь сделать, это настолько сложно психологически. Здесь даже не так страшны голод, холод, жажда, которые у нас были, а постоянное ожидание смерти – это просто ужасно.
Город стерли с лица земли. Даже не смотрели, гражданские объекты или нет, просто уничтожали. Это подлинный геноцид.
От рук россиян ситуация в Мариуполе хуже, чем в Сирии. Они переплюнули сами себя. С чем вызвано это зверство по отношению к нашему городу, я не могу понять”, - сказал Санин.
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