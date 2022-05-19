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Луческу: Думаю, что будет 8-9 команд, которые начнут следующий чемпионат Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Опытный наставник - о перспективах УПЛ

Луческу: Думаю, что будет 8-9 команд, которые начнут следующий чемпионат Украины

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал о своем видении будущего сезона УПЛ.

"Возможно, некоторые команды будут расформированы, например, "Мариуполь". Мы не знаем, что произойдет. Но, вероятно, будет 8-9 команд, которые начнут чемпионат. Есть вариант выступления в Польше и западной Украине в Львовской области, или организовать тур в Анталию при поддержке телевидения. Пока ничего не известно.

Румыния? Это очень сложно, потому что в Бухаресте не так много украинских болельщиков, очень сложно получить хороший стадион. Оптимальный вариант для меня? Польша. В Варшаве и Кракове много болельщиков, мы заполним стадион", - заявил Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Gazeta Sporturilor

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