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Луческу: Думаю, что будет 8-9 команд, которые начнут следующий чемпионат Украины
Опытный наставник - о перспективах УПЛ
Фото: ФК Динамо
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал о своем видении будущего сезона УПЛ.
"Возможно, некоторые команды будут расформированы, например, "Мариуполь". Мы не знаем, что произойдет. Но, вероятно, будет 8-9 команд, которые начнут чемпионат. Есть вариант выступления в Польше и западной Украине в Львовской области, или организовать тур в Анталию при поддержке телевидения. Пока ничего не известно.
Румыния? Это очень сложно, потому что в Бухаресте не так много украинских болельщиков, очень сложно получить хороший стадион. Оптимальный вариант для меня? Польша. В Варшаве и Кракове много болельщиков, мы заполним стадион", - заявил Луческу.
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