  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Некоторые клубы УПЛ на встрече 27-го мая намерены просить Шахтер о создании фонда на основе призовых за ЛЧ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Некоторые клубы УПЛ на встрече 27-го мая намерены просить Шахтер о создании фонда на основе призовых за ЛЧ

Премьер-лига
(1 голосов)

Фонд для проведения сезона 2022/23 в украинской Премьер-лиге

Некоторые клубы УПЛ на встрече 27-го мая намерены просить Шахтер о создании фонда на основе призовых за ЛЧ

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

27-го мая состоится плановая встреча представителей всех клубов УПЛ и клубов, претендующих на повышение в классе, а также руководства УАФ и ПФЛ. На этой встрече будут обсуждаться, в частности, формат и возможности проведения сезона 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Как стало известно нашим журналистам из собственных источников, некоторые клубы, не являющиеся участниками еврокубков сезона 2022/23, намерены просить "Шахтер" о создании специального фонда на основе призовых за участие в групповом раунде Лиги чемпионов. Этот фонд, по мнению инициаторов, должен обеспечить процесс проведения и функционирования розыгрыша 2022/23 в украинской Премьер-лиге в условиях форс-мажора.

Напомним, что "Шахтер" благодаря отстранению команд из террористической организации рф, а также удачному совпадению результатов последней Лиги чемпионов, получил прямой пропуск в группу Лиги чемпионов. За одно только участие в турнире "горнякам" предстоит получить от УЕФА более 15-ти миллионов евро. Также как призовые причисляются выплаты за клубный коэффициент, маркетинговый пул и спортивные результаты.

Для справки: в прошлом году заняв последнее место в группе Лиги чемпионов (две ничьи при четырех поражениях), "Шахтер" получил более 35-ти миллионов евро призовых.

Помимо "Шахтера", гарантированное место в групповом раунде еврокубков 2022/23 среди украинских клубов получил "Днепр-1" (минимум Лига конференций). "Динамо" сыграет в Лиге чемпионов, но вынуждено будет проходить три раунда квалификации. Возможен вариант, при котором киевляне вообще не сыграют в группе ни одного из еврокубков.

"Заря" и "Ворскла" сыграют в квалификации Лиги конференций. На пути в группу им нужно преодолеть двух и трех соперников соответственно.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Украинская Премьер-лига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Телеграм

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
RicoRico (Кривой Рог)
25.05.2022 в 22:01
Можливий варіант, за якого кияни взагалі не зіграють у групі жодного з єврокубків. Спочатку засумнівався (так як раніше прораховував і думав що группа ЛК для Динамо гарантована), але потім продивився таблиці на вікі і все підтвердилось. З 2-го раунду ЛЧ - в 3-й раунд ЛЄ, і з 3-го раунду ЛЄ - в 4-й (плей-офф) ЛК. Це як потрібно лажанути щоб не попасти в ЛК))))
Ответить
0
0
хутин пуйло 88 (Нєначасє)
25.05.2022 в 21:54
Ну место в ЛЧ им подарили, так что вопрос резонный
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде