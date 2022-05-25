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Некоторые клубы УПЛ на встрече 27-го мая намерены просить Шахтер о создании фонда на основе призовых за ЛЧ
Фонд для проведения сезона 2022/23 в украинской Премьер-лиге
Фото: Александр Приходько
27-го мая состоится плановая встреча представителей всех клубов УПЛ и клубов, претендующих на повышение в классе, а также руководства УАФ и ПФЛ. На этой встрече будут обсуждаться, в частности, формат и возможности проведения сезона 2022/23 в украинской Премьер-лиге.
Как стало известно нашим журналистам из собственных источников, некоторые клубы, не являющиеся участниками еврокубков сезона 2022/23, намерены просить "Шахтер" о создании специального фонда на основе призовых за участие в групповом раунде Лиги чемпионов. Этот фонд, по мнению инициаторов, должен обеспечить процесс проведения и функционирования розыгрыша 2022/23 в украинской Премьер-лиге в условиях форс-мажора.
Напомним, что "Шахтер" благодаря отстранению команд из террористической организации рф, а также удачному совпадению результатов последней Лиги чемпионов, получил прямой пропуск в группу Лиги чемпионов. За одно только участие в турнире "горнякам" предстоит получить от УЕФА более 15-ти миллионов евро. Также как призовые причисляются выплаты за клубный коэффициент, маркетинговый пул и спортивные результаты.
Для справки: в прошлом году заняв последнее место в группе Лиги чемпионов (две ничьи при четырех поражениях), "Шахтер" получил более 35-ти миллионов евро призовых.
Помимо "Шахтера", гарантированное место в групповом раунде еврокубков 2022/23 среди украинских клубов получил "Днепр-1" (минимум Лига конференций). "Динамо" сыграет в Лиге чемпионов, но вынуждено будет проходить три раунда квалификации. Возможен вариант, при котором киевляне вообще не сыграют в группе ни одного из еврокубков.
"Заря" и "Ворскла" сыграют в квалификации Лиги конференций. На пути в группу им нужно преодолеть двух и трех соперников соответственно.
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