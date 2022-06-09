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Аренда с обязательным выкупом. Атлетико Минейро интересуется бразильцем Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Решение за "горняками"

Аренда с обязательным выкупом. Атлетико Минейро интересуется бразильцем Шахтера

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Бразильский клуб "Атлетико Минейро" заинтересован в подписании Педриньо. Об этом передает Yahoo Esportes.

По сведениям источника, бразильская сторона готова арендовать футболиста "Шахтера", при этом прописав в соглашении обязательный выкуп. Сумма возможной сделки не сообщается.

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"Горняки" хотят получить за Педриньо порядка 20 миллионов. На него также претендует ряд клубов из Европы, среди которых "Аякс", "Атлетико" и "Вулверхэмптон".

Отметим, что после начала военных действий в Украине Педриньо не отправился в аренду. За "Шахтер" он отыграл 18 матчей, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

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В статье: Шахтер (Донецк) Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) Педриньо
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Источник:
Yahoo Esportes

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.06.2022 в 22:44
Шкода такого гравця втрачати((
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