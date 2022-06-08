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Лацио заплатит 10 миллионов евро за основного игрока Шахтера
Бразилец уже согласовал контракт с римлянами
Фото: ФК Шахтер Донецк
Бразильский полузащитник "Шахтера" Маркос Антонио, как сообщалось ранее, продолжит карьеру в итальянском "Лацио".
21-летний бразилец уже согласовал персональный контракт с римлянами, отмечает инсайдер Фабрицио Романо. По его информации, "Лацио" заплатит донецкому клубу 10 млн евро за переход футболиста.
Отмечается, что в Риме Маркос будет зарабатывать 900 тысяч евро в год плюс бонусы. На следующей недели Антонио пройдет медобследование, после чего состоится официальное объявление трансфера.
Напомним, стал игроком "Шахтера" в феврале 2019 года, перейдя из португальского "Эшторила" за 3,5 млн евро. Всего в составе "горняков" он наиграл 101 матч, в котором забил 9 голов и выполнил 5 результативных передач.
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