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Лацио заплатит 10 миллионов евро за основного игрока Шахтера

Премьер-лига
(2 голосов)

Бразилец уже согласовал контракт с римлянами

Лацио заплатит 10 миллионов евро за основного игрока Шахтера

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Бразильский полузащитник "Шахтера" Маркос Антонио, как сообщалось ранее, продолжит карьеру в итальянском "Лацио".

21-летний бразилец уже согласовал персональный контракт с римлянами, отмечает инсайдер Фабрицио Романо. По его информации, "Лацио" заплатит донецкому клубу 10 млн евро за переход футболиста.

Отмечается, что в Риме Маркос будет зарабатывать 900 тысяч евро в год плюс бонусы. На следующей недели Антонио пройдет медобследование, после чего состоится официальное объявление трансфера.

Напомним, стал игроком "Шахтера" в феврале 2019 года, перейдя из португальского "Эшторила" за 3,5 млн евро. Всего в составе "горняков" он наиграл 101 матч, в котором забил 9 голов и выполнил 5 результативных передач.

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В статье: Шахтер (Донецк) Лацио (Рим) Маркос Антонио
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Комментарии (5)
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хутин пуйло 88 (Десь там)
08.06.2022 в 11:12
Это тот, за которого хотели 40 лямов?)))
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vinn (Khmеlnitsky)
08.06.2022 в 12:23
Ахмету хоч є кого продавати і на що жити. А Суркісу... Перестане його фінансувати рашка, Динамо і тиждень не протяне.
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хутин пуйлo 88 (Десь там)
08.06.2022 в 13:53
Про зв'язки з росіянами це зелена пропаганда. Суркіси, Медведчук, Порошенко самі великі патріоти України і українці просто не зрозуміли, як їм з ними пощастило...
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aleks68
08.06.2022 в 13:42
когда продадут "звездищу"цыганкова?и вообще кого-нибудь из суркисовской помойки динамо.кому они нужны?
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miha (Нежин)
08.06.2022 в 10:59
Геннадія Орбу?
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