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Кополовец: Посмотрим, на что Шахтер способен без легионеров

Премьер-лига
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Легенда украинского футбола сомневается в силах "горняков"

Кополовец: Посмотрим, на что Шахтер способен без легионеров

Фото: ФК Минай

Новина українською

Экс-игрок "Карпат" Михаил Кополовец поделился своими мыслями о том, как будет играть "Шахтер" без легионеров:

— Легионеры массово покидают УПЛ. "Шахтер" больше зависит от иностранных футболистов, чем "Динамо". Киевляне – фавориты в борьбе за чемпионство?

— Пускай "Шахтер" поживет в шкуре обычной команды, посмотрим, на что способен. Большинство команд играет за счет украинских футболистов. А "Шахтер" сейчас подровняется под другие команды. Посмотрим, как он будет играть.

Когда есть миллиарды денег, то так, конечно, легче играть в футбол. Это как "БМВ" с "Жигулем" на автобане, когда любые футболисты, на любой вкус, за любые деньги.

А сейчас посмотрим, как "Шахтер" будет выглядеть. Я не говорю, что он будет плохо играть, но легионеры – это всегда была серьезная сила "горняков", – сказал Кополовец.

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В статье: Михаил Кополовец Шахтер (Донецк) ФК Минай
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Источник:
FanDay

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