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Кополовец: Посмотрим, на что Шахтер способен без легионеров
Легенда украинского футбола сомневается в силах "горняков"
Фото: ФК Минай
Экс-игрок "Карпат" Михаил Кополовец поделился своими мыслями о том, как будет играть "Шахтер" без легионеров:
— Легионеры массово покидают УПЛ. "Шахтер" больше зависит от иностранных футболистов, чем "Динамо". Киевляне – фавориты в борьбе за чемпионство?
— Пускай "Шахтер" поживет в шкуре обычной команды, посмотрим, на что способен. Большинство команд играет за счет украинских футболистов. А "Шахтер" сейчас подровняется под другие команды. Посмотрим, как он будет играть.
Когда есть миллиарды денег, то так, конечно, легче играть в футбол. Это как "БМВ" с "Жигулем" на автобане, когда любые футболисты, на любой вкус, за любые деньги.
А сейчас посмотрим, как "Шахтер" будет выглядеть. Я не говорю, что он будет плохо играть, но легионеры – это всегда была серьезная сила "горняков", – сказал Кополовец.
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