Арбитр Стрелецкая: Мы уже второй раз потеряли все. Раньше так было в 2014 году

Украинская арбитр Марина Стрелецкая, родившаяся в Луганске, рассказала о переезде в Швейцарию из-за вторжения россии:

"Я никогда не забуду этот момент. Мой муж смотрел новости со слезами на глазах и сказал: "Война началась".

В первые сутки проезжали грузовики и военные машины. русская армия была дружеская, спрашивала, как проехать в Киев. Они думали, что нам нужна их помощь, что мы встретим их с цветами и хлебом, но через неделю поняли, что мы не хотим этой помощи. После этого они начали сердиться и стрелять в гражданские машины. Тогда я подумала, что хочу уехать.

Это было тяжело, потому что все дорожные знаки были сняты. Нам пришлось прятаться в деревне, пока пройдут танки. Однажды мы пошли в церковь и спали на полу. Я уезжала 18 часов и просто хотела спать. В 6 утра мы продолжали путь. Мне понадобилось четыре дня. После того, как мы добрались до границы, мы стояли в очереди 17 часов, но потом было легче – я чувствовала, что мы в безопасности.

Мой муж будет защищать наш дом. Для нас это вторично. Мы раньше жили в Донбассе и потеряли все в 2014 году. Я больше никогда не видела своих родителей, вплоть до их смерти.

В течение трех недель я каждый день плакала. Я забыла, что была в мире футбола, потому что думала о войне", – сказала Стрелецкая.