Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лавриненко: За эти четыре месяца футболисты очень сдали. Нужно работать над физическим восстановлением
Даже здесь война имела свое влияние
Фото: ФК Ингулец
Наставник "Ингульца" из Петровго Сергей Лавриненко рассказал о физическом состоянии футболистов после многомесячной паузы из-за войны с россией:
"Физически очень сдали ребята за эти 4 месяца. Видно, что была очень большая пауза. Поэтому сейчас стараемся больше работать над восстановлением физических качеств".
У каждого было по-разному. Был и лишний вес. Понимаю, что ребята, может, где-то и тренировались, но это было больше, что просто поиграли в футбол на маленьких площадках, где больше 20 метров не бежишь.
Поэтому видно, когда нужно бежать больше, когда беговая работа, как футболист легко переносит нагрузку", – сказал Лавриненко.
Популярное сейчас
- На оккупированной территории Донбасса горят сразу три склада с боеприпасами
- Манчестер Сити не хочет продавать Зинченко и собирается оставить его – Источник
- ВСУ накрыли артиллерией два командных пункта россиян в районе Чернобаевки
- Красников рассказал, продолжает ли Ярославский финансировать Металлист
- Красотка дня. Балерина Национальной оперы, которая потеряла мужа и сама взяла в руки оружие. ФОТО
- Нагельсманн развелся с женой и ушел к журналистке, которая из-за него потеряла работу. ФОТО