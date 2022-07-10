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Лавриненко: За эти четыре месяца футболисты очень сдали. Нужно работать над физическим восстановлением

Премьер-лига
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Даже здесь война имела свое влияние

Лавриненко: За эти четыре месяца футболисты очень сдали. Нужно работать над физическим восстановлением

Фото: ФК Ингулец

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Наставник "Ингульца" из Петровго Сергей Лавриненко рассказал о физическом состоянии футболистов после многомесячной паузы из-за войны с россией:

"Физически очень сдали ребята за эти 4 месяца. Видно, что была очень большая пауза. Поэтому сейчас стараемся больше работать над восстановлением физических качеств".

У каждого было по-разному. Был и лишний вес. Понимаю, что ребята, может, где-то и тренировались, но это было больше, что просто поиграли в футбол на маленьких площадках, где больше 20 метров не бежишь.

Поэтому видно, когда нужно бежать больше, когда беговая работа, как футболист легко переносит нагрузку", – сказал Лавриненко.

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В статье: Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
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Источник:
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