Лавриненко: За эти четыре месяца футболисты очень сдали. Нужно работать над физическим восстановлением

Наставник "Ингульца" из Петровго Сергей Лавриненко рассказал о физическом состоянии футболистов после многомесячной паузы из-за войны с россией:

"Физически очень сдали ребята за эти 4 месяца. Видно, что была очень большая пауза. Поэтому сейчас стараемся больше работать над восстановлением физических качеств".

У каждого было по-разному. Был и лишний вес. Понимаю, что ребята, может, где-то и тренировались, но это было больше, что просто поиграли в футбол на маленьких площадках, где больше 20 метров не бежишь.

Поэтому видно, когда нужно бежать больше, когда беговая работа, как футболист легко переносит нагрузку", – сказал Лавриненко.