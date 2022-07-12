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На телеканалах Футбол 1/2/3 начали трансляцию общенационального марафона

Премьер-лига
(3 голосов)

Последствия решения Ахметова выйти из медиа-бизнеса

На телеканалах Футбол 1/2/3 начали трансляцию общенационального марафона

Фото - footballua.tv

UA-Футбол
Новина українською

Вчера, 11-го июля, президент "Шахтера" Ринат Ахметов объявил о выходе его инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса. Это решение означает, что "Медиа Группа Украина" откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий своих каналов и от лицензии печатных медиа в Украине. Также прекращается деятельность онлайн-медиа МГУ.

Уже сегодня, 12-го июля, стали заметны последствия перемен. На футбольных телеканалах "Футбол 1/2/3" исчез спортивный контент. Сегодня там начали трансляцию общенационального марафона.

Также общенациональный марафон теперь транслируют все развлекательные телеканалы холдинга МГУ.

Добавим, что "Футболы" имели эксклюзивные права на трансляции чемпионата Украины (УПЛ, Первая лига), а также на турниры сборных. В то же время, в последнее время транслятор стал сдавать позиции в борьбе с конкурентами за права показа мирового футбола. Из "Футболов" ушли еврокубки, там также в последнее время не транслировались чемпионаты Англии, Испании, Франции и Германии.

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В статье: Ринат Ахметов
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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
12.07.2022 в 12:27
Ахмєтова цікавить тільки власний бізнес а не доля України. Краще б його взагалі не було в Україні.
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+1
-1
C_Ballack (Днепр)
12.07.2022 в 11:02
Если чеспионат Украины не будет транслировать УТ-1, с участием Дерепы и Савелия, то вообще пофиг)
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+1
-3
Alex-696 (Немирів)
12.07.2022 в 11:45
Нема вже Дерепи, Савелія, мабуть, теж.
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+1
-1
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goga19812 (Ukraine)
12.07.2022 в 11:47
все нормально, живий-здоровий Савелій!
+1
0
олег донецьк Украіна (донецьк)
12.07.2022 в 12:22
купишь права и будешь смотреть зелёный лопух
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0
-1

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