На телеканалах Футбол 1/2/3 начали трансляцию общенационального марафона

Вчера, 11-го июля, президент "Шахтера" Ринат Ахметов объявил о выходе его инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса. Это решение означает, что "Медиа Группа Украина" откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий своих каналов и от лицензии печатных медиа в Украине. Также прекращается деятельность онлайн-медиа МГУ.

Уже сегодня, 12-го июля, стали заметны последствия перемен. На футбольных телеканалах "Футбол 1/2/3" исчез спортивный контент. Сегодня там начали трансляцию общенационального марафона.

Также общенациональный марафон теперь транслируют все развлекательные телеканалы холдинга МГУ.

Добавим, что "Футболы" имели эксклюзивные права на трансляции чемпионата Украины (УПЛ, Первая лига), а также на турниры сборных. В то же время, в последнее время транслятор стал сдавать позиции в борьбе с конкурентами за права показа мирового футбола. Из "Футболов" ушли еврокубки, там также в последнее время не транслировались чемпионаты Англии, Испании, Франции и Германии.