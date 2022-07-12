Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На телеканалах Футбол 1/2/3 начали трансляцию общенационального марафона
Последствия решения Ахметова выйти из медиа-бизнеса
Фото - footballua.tv
Вчера, 11-го июля, президент "Шахтера" Ринат Ахметов объявил о выходе его инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса. Это решение означает, что "Медиа Группа Украина" откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий своих каналов и от лицензии печатных медиа в Украине. Также прекращается деятельность онлайн-медиа МГУ.
Уже сегодня, 12-го июля, стали заметны последствия перемен. На футбольных телеканалах "Футбол 1/2/3" исчез спортивный контент. Сегодня там начали трансляцию общенационального марафона.
Также общенациональный марафон теперь транслируют все развлекательные телеканалы холдинга МГУ.
Добавим, что "Футболы" имели эксклюзивные права на трансляции чемпионата Украины (УПЛ, Первая лига), а также на турниры сборных. В то же время, в последнее время транслятор стал сдавать позиции в борьбе с конкурентами за права показа мирового футбола. Из "Футболов" ушли еврокубки, там также в последнее время не транслировались чемпионаты Англии, Испании, Франции и Германии.
Популярное сейчас
- Не динамовский пул и не "Футболы". СМИ назвали телеканал, который покажет матч Динамо - Фенербахче
- Одна из самых известных футбольных пар расходится. Тотти и его жена подают на развод. ФОТО
- Сегодня Динамо проведет двухматчевую встречу с французским клубом
- Динамо - Люцерн: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Красотка дня. Балерина Национальной оперы, которая потеряла мужа и сама взяла в руки оружие. ФОТО
- Поджал хвост и спрятался. Украинка встретила Баскова в Турции и спросила о его поддержке геноцида. ФОТО
Новости по теме
- 06:30 Украинские Закрытие каналов "Футбол 1/2/3", уход Де Дзерби, неудачные переговоры Ярмоленко с Динамо. Главные новости за одиннадцатое июля
- 22:26 Украинские Конец вещания? Медиаэксперт рассказал о будущем телеканалов Футбол
- 21:58 Украинские В Офисе президента Украины одобрили передачу Ахметовым своих медиа активов в пользу государства