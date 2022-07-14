Игорь Корниец отмечает юбилей

Будучи уроженцем украинской столицы, Игорь Корниец ничем не отличался от многих киевских мальчишек, мечтавших стать футболистами и непременно играть в "Динамо". К своей мечте он шел не один год, делая шаг за шагом на непростом пути. С юных лет футбольные азы ему посчастливилось познавать в СДЮШОР "Динамо", откуда затем попал в дубль легендарного столичного клуба. Это было в 1984-м, когда в формируемой Валерием Лобановским главной команде был собран тот состав, которому будет суждено вписать золотыми буквами в историю клуба немало достижений.

ИЗ КИЕВА В ИРПЕНЬ – И ОБРАТНО

Тренируясь рядом с опытными и титулованными мастерами, 17-летнему пареньку даже и думать не приходилось о попадании в основу. Мудрый Лобановский игроков в таком возрасте бросать в горнило серьезных мужских "заруб" не решался – знал, что для молодого футболиста, как и для хорошего вина, нужно время. После двух лет, проведенных в дубирующем составе с другими мечтающими о попадании в основу ребятами, Корниец отправился в выступающий во второй лиге фарм-клуб – "Динамо" (Ирпень). В нем он играл на протяжении трех сезонов, за время которых не только окреп, но и набрался опыта. Понятное дело, что после выступлений в низшей лиге конкурировать за место в составе с выступающими в национальной сборной чемпионами, обладателями Кубка СССР и Кубка кубков УЕФА было сложно. Тем не менее, после очередной обкатки в дубле Валерий Лобановский включил 20-летнего Игоря в расширенный список игроков, на которых он рассчитывал в новом сезоне – 1988 года.

Можно себе представить, что творилось на душе у молодого футболиста, когда на предматчевой установке перед первой же игрой чемпионата с днепропетровским "Днепром" он услышал свою фамилию в стартовом составе! Этого мгновенья Игорь Корниец ждал долгих четыре года, не ропща и проявляя терпение. И вот получилось так, что мечта стала явью – Лобановский выпустил его на поле в одной компании с Бессоновым, Балтачой, Кузнецовым, Демьяненко, Рацем, Яковенко, Заваровым, Яремчуком и Белановым. В том поединке Корниец отыграл все 90 минут матча, внеся вклад в добытое на выезде одно очко. Правда, очередного выхода в "старте" Игорю пришлось ждать долго – чуть больше семи (!) месяцев, до гостевого поединка с московским "Спартаком". До и после него он довольствовался лишь выходами на замену, которых набралось одиннадцать.

СЛОВО О КОМАНДЕ ИГОРЕВОЙ

И все же вытеснить из состава кого-либо из звездной плеяды "Динамо" второй половины 80-х Игорю Корнийцу, как и большому числу талантливых ребят из дубля, не удалось. Проведя большую часть сезона-1989 в составе резервистов, он перешел в перволиговый запорожский "Металлург". Его главный тренер Игорь Надеин сразу же доверил новичку место в стартовом составе, в котором он отыграл без замен заключительные четыре поединка чемпионата. Будучи ключевым игроком "Металлурга", в 1990 году Корниец помог команде завоевать одну из путевок в высшую лигу. В Запорожье до сих пор вспоминают то незабываемое время – время настоящего футбольного бума начала 90-х! В ту пору вместе с героем этой статьи играла целая россыпь известных личностей, среди которых были Сивуха, Башкиров, Сорокалет, Волгин, Скрипник, Наконечный, Вернидуб, Шох, Таран, Дудник…

ИЗ МЕТАЛЛУРГОВ – В ГОРНЯКИ

Уверенная игра Игоря Корнийца в запорожской команде привлекла внимание выступавшего в элите донецкого "Шахтера". В коллективе, у руля которого стоял Валерий Яремченко, он и отыграл заключительный чемпионат СССР 1991 года. Кстати, тогда в "Шахтере" собралась целая бригада бывших одноклубников Корнийца по динамовскому периоду - Ковтун, Евсеев, Канчельскис, В.Онопко, Погодин, Стельмах. В том сезоне все они задавали тон в игре донецкой команды, которая в разгар лета на протяжении нескольких туров шла в лидирующей группе. Однако затем "Шахтер" словно подменили: в двенадцати турах, вплоть до самого финиша чемпионата, горняки ни разу не испытали радости побед и в итоге заняли лишь 12-е место.

К тому моменту Корниец уже сформировался как игрок, поэтому когда ему предоставилась возможность поиграть за рубежом, он ничуть не сомневался в своих силах. Его новым клубом стал польский "Лех" из Познани, в котором украинец провел полтора года – начиная с весенней части сезона-1991/92 и до окончания сезона-1992/93. Именно в период выступлений в этой команде Игоря Корнийца она дважды становилась чемпионом Польши, завоевав право играть в Кубке чемпионов УЕФА (в них познаньцы встречались с латвийским "Сконто" и шведским "Гетеборгом"). Что и говорить, приятный факт в карьере легионера.

ПОД "ПРИЦЕЛОМ" ПРОКОПЕНКО И КУЧЕРЕВСКОГО

Кто знает, как сложилась бы дальнейшая судьба Корнийца, если бы он продолжил выступления за границей. Однако на услуги футболиста, находящегося в самом расцвете сил, был спрос в родной Украине. Он оказался в одесском "Черноморце", где так же, как и в "Лехе", отыграл полтора сезона. В ту пору благодаря Виктору Прокопенко и руководству клуба в Одессе подобрался великолепный игровой ансамбль, который на протяжении не одного года завоевывал медали разного достоинства, а также выигрывал Кубок Украины. Получилось так, что наш герой клал награды в домашнюю коллекцию из сезона в сезон. В "Черноморце" Игорь Корниец стал обладателем бронзы и кубкового трофея в сезоне-1993/94, а серебра – в сезоне-1994/95.

Профессионализм и человеческие качества опытного игрока понадобились Прокопенко в волгоградском "Роторе", а другому авторитетному украинскому тренеру, Евгению Кучеревскому, в тульском "Арсенале".

НА ТРЕНЕРСКОЙ СТЕЗЕ

К сожалению, карьера почти каждого футболиста не обходится без серьезных травм и всевозможных коллизий. Не стал исключением и Корниец, завершивший свою активную игроцкую карьеру в 31 год. В дальнейшем он выступал на любительском уровне, совмещая роль игрока с тренерской деятельностью. Так было в одесском "Сигнале", популярном в городе во второй половине 90-х – начале 2000-х коллективе. То же повторилось и в команде второй лиги "Олимпия ФК АЭС" из Южноукраинска.

Сосредоточившись исключительно на тренерской работе, Игорь Корниец трудился в команде резервистов харьковского "Металлиста", затем пять с половиной лет (с 2005-го по 2010-й) входил в штаб ФК "Харьков", а в минувшем десятилетии на протяжении одного сезона возглавлял "Реал-Фарму".

Ныне он занимается воспитанием будущей смены для украинского футбола, работая с детьми 209 года рождения в одесской ДЮСШ-11 "Черноморец".