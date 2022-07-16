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Новичок Ворсклы: Я хочу быть в Украине, хочу завершить здесь карьеру

Премьер-лига
(2 голосов)

Денис Олейник поделился ожиданиями

Новичок Ворсклы: Я хочу быть в Украине, хочу завершить здесь карьеру

Фото: ФК Ворскла

UA-Футбол
Новина українською

Новичок "Ворсклы" Денис Олейник в преддверии старта команды в Лиге конференций пообщался с клубной пресс-службой. По словам Дениса, "Ворскла" стремится играть в атакующий футбол.

Дениса спросили об отличиях в тренировочном процессе между Украиной и Финляндией, где чемпионат проводится по системе "весна-осень" и где Олейник провел свои последние годы карьеры перед возвращением на Родину.

– Действительно, я в этом году отыграл уже около двадцати игр, я в форме, и это очень хорошо и для меня, и для команды. Различия? Я с каждым днем ​​лучше понимаю футбол, в который хочет играть главный тренер. Мне очень нравятся тренировки, все с мячом, мы хотим играть в атакующий футбол. Всё очень нравится.

– Во время войны с россией ты решил вернуться в Украину. Чем обусловлено твое решение?

– Это была моя мечта – закончить карьеру в Украине. Будучи в Финляндии, я всегда об этом говорил. Я говорил с президентом клуба, говорил, что если будет предложение и возможность, чтобы он меня понял и отпустил. Когда я получил приглашение от "Ворсклы", то сразу сказал себе, что должен его принять. Иначе не знаю, как бы относился к себе. Это моя страна, я люблю Украину, ситуация очень сложная сейчас. Но я хочу быть в Украине, хочу завершить здесь карьеру. Для меня это очень важно. Я доволен, что так вышло.

– Ты видел войну из Финляндии, со стороны. Не боишься столкнуться с ней в Украине?

– Если честно, я не боюсь. Для меня важно, что мои дети в Финляндии, моя мама там, я все для них подготовил. Возможно, я такой человек – у меня нет страха, что что-нибудь случится со мной. Возможно, многие люди в это время не приехали бы сюда, но я приехал, и хочу сделать все от себя зависящее, чтобы помочь команде, клубу, себе. С этого времени я хочу взять много полезного для себя не только в футболе. Хочу поучиться у очень квалифицированного тренера, сейчас и сам буду идти на тренерские курсы. За это время я хочу заложить фундамент на будущее.

- Что знал о "Ворскле" и знаком ли с ребятами?

- О "Ворскле" многое знал, в прошлом году следил за ее матчами с КуПСом, смотрел и чемпионат Украины. Клуб развивается. Считаю, что очень сильная команда была в прошлом году. Прекрасный коллектив, персонал, я получаю удовольствие от процесса.

Понимаю, какие сейчас трудные времена. Не так легко строить команду и добиваться больших целей, но клуб и президент делают все возможное, чтобы команда существовала и существовала хорошо.

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В статье: Денис Олейник
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Источник:
ФК Ворскла

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