25-летний полузащитник Миная будет играть в Венгрии

25-летний хавбек Михаил Месхи будет играть в Венгрии.

Контракт с украинцем подписал новичок высшего дивизиона "Кечкемет". Срок действия соглашения не разглашается. Сказано лишь, что Михаил хорошо проявил себя, играя в контрольных играх.

Ukrán középpályással bővült keretünk! Mihajlo Meszhi hazája élvonalából érkezik, de három szezont már lehúzott az NB I-ben korábban. Részletek: https://t.co/mhyjVp5xYf #HajraKTE #kte pic.twitter.com/oOCFDkV1L0 — Kecskeméti TE (@KecskemetiTE) July 19, 2022

Последним клубом Месхи был "Минай", за год в котором он отыграл 13 игр и отдал голевую передачу. Ранее полузащитник уже играл в Венгрии, защищая цвета "Мезйокйовешда".