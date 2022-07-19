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25-летний полузащитник Миная будет играть в Венгрии

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25-летний полузащитник Миная будет играть в Венгрии

Фото: Kecskeméti TE

UA-Футбол
Новина українською

25-летний хавбек Михаил Месхи будет играть в Венгрии.

Контракт с украинцем подписал новичок высшего дивизиона "Кечкемет". Срок действия соглашения не разглашается. Сказано лишь, что Михаил хорошо проявил себя, играя в контрольных играх.

Последним клубом Месхи был "Минай", за год в котором он отыграл 13 игр и отдал голевую передачу. Ранее полузащитник уже играл в Венгрии, защищая цвета "Мезйокйовешда".

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В статье: Михаил Месхи ФК Минай
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